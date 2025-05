OnePlus AI gepresenteerd: volledig pakket van nieuwe AI-functies met Mind Space

OnePlus heeft een compleet nieuw programma rondom kunstmatige intelligentie aangekondigd. Als alternatief voor Google AI en Samsung AI; is hier OnePlus AI. De visie is dat de persoonlijke intelligentie binnenn een vingertip te bereiken is.

OnePlus AI

OnePlus AI is de verzamelnaam voor nieuwe functionaliteiten met kunstmatige intelligentie, op toestellen van OnePlus. DroidApp was bij de eerste aankondiging ervan in Londen. In de afgelopen jaren heeft kunstmatige intelligentie een gigantische vlucht gemaakt, en OnePlus heeft achter de schermen niet stilgezeten. Het bedrijf komt nu met OnePlus AI, wat een alternatief moet zijn voor de AI-diensten van andere merken zoals Samsung, Google, Apple Intelligence en andere merken.

OnePlus gaat met OnePlus AI een volgende stap zetten met mogelijkheden op het gebied. Nu al ken je AI van bijvoorbeeld het de ‘Eraser’ functie die ongewenste objecten uit een foto kan gummen. Daarbij kwam de Nord 4 met verschillende AI-tools, vooral in de camera, de OnePlus 13 deed daar nog een schep bovenop. Met bijvoorbeeld Circle to Search, de Toolbox en Unblur-functies.

Met AI is heel veel mogelijk en OnePlus heeft in de afgelopen tijd vooral gekeken; welke functionaliteit willen we de gebruikers bieden, welke stijl willen we uitstralen en wat past bij ons merk. Hierbij kwam het bedrijf tot de conclusie dat het betekenisvolle AI-features moeten zijn en dat er samengewerkt wordt met de gebruikers. Met de proposities Working Hard, Playing Hard, Be Yourself en Be Safe wil OnePlus dit allemaal mogelijk maken. OnePlus gelooft erin dat iedereen uniek is, en dat AI ook persoonlijk moet zijn.

De eerste telefoon die de OnePlus AI functionaliteit krijgt, is de OnePlus 13s. Deze smartphone wordt niet in Europa uitgebracht, maar deze is wel voorzien van de nieuwe Plus Key, welke dient als vervanger van de Alert Slider. Deze nieuwe knop kan gebruikt worden om snel van geluidsprofiel te wisselen, maar ook voor de nieuwe AI-functionaliteit.

Daarbij zal de AI-functie ook naar de OnePlus 13 komen. Deze beschikt niet over de Plus Key, maar deze krijgt deze functionaliteit middels een handgebaar. Door met drie vingers over het scherm te vegen, krijg je dezelfde functionaliteit.

Mind Space

Met Plus Mind wordt de informatie op het scherm geanalyseerd door OnePlus AI. De informatie hieruit wordt vervolgens gebundeld opgeslagen in de Mind Space toepassing. Bijvoorbeeld wat je ziet op het scherm door de camera, maar ook een chatgesprek kan geanalyseerd worden. Bijvoorbeeld als er één of meerdere afspraken genoemd worden in een WhatsApp-chat. Even op de Plus Key drukken, en je kunt deze zaken direct opslaan in je agenda. Tevens kan je vanuit welke browser je ook gebruikt, direct alle informatie die op het scherm getoond wordt, samengevat en opgeslagen worden in Mind Space. Dit is anders dan bij Samsung, waar bijvoorbeeld de AI-samenvat functie alleen werkt in de eigen Samsung Browser.

Je kunt ook andere apps gebruiken om door te zoeken. OnePlus AI kan bijvoorbeeld van een Instagram-foto, een bordje bij een Japanse tempel direct voor je vertalen. Deze foto kun je opslaan in Mind Space, zodat je hem direct voor het grijpen hebt. In Mind Space wordt de content uit verschillende apps gebundeld per app. In de Memory Space kun je binnenkort ook collecties aanmaken, zodat je nog beter de verzamelde items kunt groeperen. De zoekfunctie van het toestel zelf, welke je al kent van andere OnePlus-toestellen, kun je ook gebruiken voor het zoeken van content in Mind Space. Je kunt bijvoorbeeld vragen wanneer je ook alweer naar dat ene restaurant zou gaan.

OnePlus AI zal nog meer uitbreidingen krijgen. In de tweede fase moet het nog slimmer worden, waarbij het rekening kan houden met je persoonlijke afspraken en je ‘persona’. In de derde fase moet je suggesties en aanbevelingen krijgen op details over jezelf. Ook krijg je een betere AI-assistent integratie, zo geeft OnePlus aan. De functionaliteit kan dan gebruikt worden voor complexere zaken.

Fotografie

Op het gebied van fotografie kunnen we ook de nodige verbeteringen verwachten. In de toekomst zal OnePlus AI uitgebreid worden met ‘AI Best Face 2.0’. Met deze functie kan gekeken worden naar maximaal 20 gezichten op een foto, en deze gecombineerd worden tot één foto. Bijvoorbeeld als mensen hun ogen dicht hebben, of als ze even wegkijken. Met AI Reframe kan de positie van bijvoorbeeld een gebouw aangepast worden. Staat deze heel erg aan de zijkant van de foto, dan kun je hem middels AI uitlijnen naar het midden.

Gemini

Gemini krijgt ook de nodige aandacht. Als voorbeeld kun je aan de AI-tool van Google vragen wanneer het verkeer druk is, onderweg naar een attractiepark. Ook kan gevraagd worden om een alarm in te stellen, zodat je op tijd in de auto zit. Een invoer kan dus bestaan uit meerdere opdrachten. Gemini Live Camera kan je bij zaken helpen die je op je scherm en door de camera ziet.

Nog meer functies

Andere functies die OnePlus laat zien, maar die door regelgeving niet naar de EU komen voorlopig, is bijvoorbeeld AI VoiceScribe. Middels deze functie kan je in welke app je ook gebruikt, aantekeningen maken van een telefoongesprek. Of dit nou WhatsApp, Telegram of Snapchat is. Na je telefoonoproep via deze apps, kun je een transcriptie krijgen met bijvoorbeeld ook een to-do lijst.

Een andere verbetering is AI Call Assistant. Deze assistent kan vertalen wat je zegt, naar de taal van de ander. Stel je belt een Spaans restaurant, maar jij alleen Engels, dan vertaalt OnePlus AI de tekst in zowel woord als in tekst. AI Translation krijgt uitgebreide mogelijkheden, zoals het vertalen van een conversatie, foto’s, of een uitleg van één iemand.

Privacy

Privacy heeft ook de nodige aandacht gekregen bij de ontwikkeling van OnePlus AI. Volgens de fabrikant gaan de vele AI-functies niet de prestaties van de smartphone in de weg staan. OnePlus kiest voor een Private Computing Cloud, wat volgens het merk tussen ‘On Device-verwerking’ en verwerking in de cloud staat. OnePlus heeft geen toegang tot deze gegevens. Bij zogenaamde ‘high sensitive’ data wordt gekozen op on-device verwerking. Voor het zwaardere werk wordt dan gekozen voor de Private Computing Cloud. Niets wordt opgeslagen in de cloud, alleen het proces wordt via de cloud uitgevoerd.

Eerste indruk

Bij de besloten aankondiging van OnePlus AI in Londen was DroidApp aanwezig. De fabrikant toonde hier de nieuwe OnePlus AI. Hierdoor konden we er al mee spelen. De bediening met de knop werkt net wat prettiger dan het veeggebaar, maar er is goed mee te werken. Wel merken we op dat de functionaliteit maar matig in het Nederlands werkt. De Nederlandse taal wordt namelijk nog niet ondersteund. Wel zien we, zoals je hierboven ziet in één van de foto’s, dat het stuk uit de Motorola-review, toch al vanuit het Nederlands deel in het Engels opgeslagen wordt, met de informatie uit die review.

Nog iets anders wat direct opvalt; wanneer je de informatie uit een website wil samenvatten, werkt dit alleen voor datgene wat je op je scherm ziet, niet van de hele pagina. Daardoor krijg je alsnog een halve samenvatting. Het is niet mogelijk om meerdere screenshots tot één samenvatting te brengen. Volgens het merk moet het bij de definitieve versie wel mogelijk zijn om een hele webpagina te scannen en daarmee met AI samen te vatten.

Het is tof hoe OnePlus werkt met een Mind Space, ofwel een aparte toepassing waarin je alle opgeslagen content terug kunt vinden. Hierbij wordt het overzichtelijk gefilterd, zodat je ook bij veel content, de informatie makkelijk terugvindt. Dit is natuurlijk nog maar de eerste kennismaking, dus we zijn heel benieuwd hoe de nieuwe OnePlus AI techniek zich in de toekomst gedraagt. De eerste indruk is goed!

Uitrol

OnePlus AI zal in de toekomst beschikbaar komen voor alle apparaten die uitgebracht worden. Wel kan het per apparaat verschillen, welke functies voor welke toestellen verschijnen. Vooralsnog is er geen cloud-sync functionaliteit voor het synchroniseren tussen meerdere apparaten, dit vraagt meer aanpassingen.

Wanneer de OnePlus 13 de nieuwe OnePlus AI functionaliteit krijgt, wordt niet bevestigd. Wel zegt het bedrijf ‘dat het spoedig komt’. We sluiten niet uit dat het ergens in de komende maanden verschijnt met de update naar Android 16, maar vooralsnog is door de fabrikant geen datum genoemd.