OnePlus Pad 3 wordt nieuwe tablet: vanaf 5 juni te koop

OnePlus heeft bekend gemaakt dat er een nieuwe tablet onderweg is van het merk. Onder de naam OnePlus Pad 3 brengt de fabrikant een krachtige tablet uit in het premium-segment, voorzien van de Snapdragon 8 Elite chipset.

OnePlus Pad 3 onderweg

OnePlus komt met een opvolger van de vorig jaar uitgebrachte OnePlus Pad 2. In onze OnePlus Pad 2 review hebben we destijds de tablet uitgebreid besproken. Nu is het tijd voor een opvolger, in de vorm van de OnePlus Pad 3. De nieuwe tablet zal binnenkort officieel aangekondigd worden, maar een launchdatum wordt door het merk nog niet gegeven. Wel laat de fabrikant weten dat de nieuwe OnePlus Pad 3 vanaf 5 juni te koop zal zijn.

Veel details worden nog niet gedeeld. Wel laat het merk weten dat de tablet beschikt over de krachtige Snapdragon 8 Elite processor, welke we kennen van bijvoorbeeld de OnePlus 13 en andere high-end telefoons. Verder is de Open Canvas-functionaliteit, bekend van de vorige generatie, verfijnd zodat dit nog prettiger wordt. De functie zorgt voor een nog betere manier van multitasking. Verder werkt de tablet nog beter samen met recente OnePlus-toestellen, wat je bijvoorbeeld terugziet in het projecteren van het scherm op het andere apparaat en ook met Apple-apparaten moet de tablet goed werken.

De OnePlus Pad 3 zal uitgebracht worden in een Storm Blue-kleur, wat een zachte blauwtint is, zo meldt het merk. Zodra er meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte. We vermoeden dat OnePlus de tablet 5 juni aankondigt, waarna deze direct beschikbaar is.