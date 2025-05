OnePlus Pad 2 Pro laat zich zien op foto’s

Online zijn beelden verschenen van de nieuwe tablet van OnePlus. Het gaat om een tablet in het high-end segment. Het nieuwe apparaat krijgt de naam OnePlus Pad 2 Pro. Vermoedelijk is ook dit apparaat eerder al verschenen onder de naam van een Oppo-product.

OnePlus Pad 2 Pro online verschenen

Op het internet gaan de nodige berichten rond over nog niet aangekondigde producten. Vandaag komt daar de OnePlus Pad 2 Pro bij. Het zal een nieuwe high-end tablet zijn met vlaggenschip-specificaties. Het nieuwe apparaat zal uitgebracht worden in twee kleuren; Deep Ocean Blue en Glacier Silver. Daarbij zullen vier opslagvarianten uitgebracht worden; 8/256GB, 12/256GB, 12/512GB en 16/512GB.

De OnePlus Pad 2 Pro is vermoedelijk een rebranding van een eerder uitgebrachte Oppo-tablet; de Oppo Pad 4 Pro. Als dit inderdaad het geval is, dan krijgt de tablet de Snapdragon 8 Elite chipset mee. Dit samen met een 13,2 inch LCD-scherm (3392 x 2400 pixels), een 13 megapixel camera, 8MP front-camera en 12.140 mAh batterij met 67W bekabeld laden.

De aankondiging zou gepland staan voor 13 mei, maar het is niet bekend of dit gelijk een wereldwijde aankondiging is. Het is goed mogelijk dat dit eerst voor de Chinese markt is. Vorig jaar presenteerde het merk de OnePlus Pad 2. Die hebben we uitgebreid besproken in de OnePlus Pad 2 review.