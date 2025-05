‘Xiaomi werkt samen met Huawei en OnePlus aan Google-vrij HyperOS 3’

Xiaomi is volgens berichten bezig met het ontwikkelen van een nieuwe softwareskin, zonder de aanwezigheid van Google-diensten. De fabrikant werkt hiervoor samen met Huawei en BKK. Die laatste is het moederbedrijf van onder andere Oppo en OnePlus.

HyperOS 3 zonder Google-diensten?

HyperOS is de naam van de skin die over Android wordt gelegd door Xiaomi. De interfaceskin was eerder bekend onder de naam MIUI. Al sinds jaar en dag is de softwareskin voorzien van de nodige integraties en aanwezigheid van Google-diensten. Als we afgaan op de nieuwe geruchten, lijkt het erop dat Xiaomi werkt aan een versie van HyperOS 3 zonder Google-integratie. Hiervoor werkt de fabrikant samen met andere Chinese fabrikanten. Genoemd worden Huawei en BKK, het moederbedrijf van Oppo en OnePlus.

Enkele jaren geleden ging de deur voor Huawei dicht, door Amerikaanse sancties. Amerika beschuldigde Huawei van spionage, maar leverde hiervoor geen bewijs. Inmiddels zijn de spanningen tussen Amerika en China weer verder opgelopen door handelssancties. Xiaomi lijkt nu bang te zijn voor het ‘Huawei-effect’ en achter de schermen zich voor te bereiden op verschillende scenario’s. Om niet verrast te worden, zou Xiaomi achter de schermen werken aan een Google-vrije versie van HyperOS. Dit betekent dat er een softwareversie in ontwikkeling is zonder integratie van Google en ook zonder voorgeïnstalleerde apps van Google. Dit moet vergelijkbaar zijn met HarmonyOS van Huawei, dat ook zonder Google-diensten wordt geleverd.

De Huawei P40 Pro werd geleverd zonder Google-diensten

Naar verluidt zou de ervaring van Huawei met de tegenslagen die het heeft gehad, helpen bij het ontwikkelen van de nieuwe update van Xiaomi. Of er direct reden is tot zorg, is niet te zeggen. Voorlopig is Xiaomi in het bezit van een licentie om Android te gebruiken, maar niemand weet wat de regering-Trump besluit over een tijd. Xiaomi heeft niet gereageerd op de berichten. Het lijkt vooral een back-up plan, waarbij Xiaomi direct een alternatief klaar heeft staan, mocht het uit de hand lopen zoals we hebben gezien bij Huawei en Honor. Telefoons zonder Google-diensten zijn immers veel minder populair, zo zagen we bij Huawei.

Xiaomi 15 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro