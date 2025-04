Xiaomi 15 review: alleskunner met premium camera

Xiaomi is weer helemaal bij de tijd met de introductie van een tweetal high-end smartphones. In deze Xiaomi 15 review duiken we op het compacte high-end toestel van de Chinese fabrikant. Want hoe verhoudt dit toestel zich tot de concurrentie?

Xiaomi 15 review

Op papier is de Xiaomi 15 lekker bij de tijd met het gebruik van Qualcomm’s nieuwste Snapdragon 8 Elite chip, werkt het samen met Leica voor de fotografische kwaliteiten, een mooi scherm en forse batterij moeten het feestje compleet maken. Voor wie zoekt naar een high-end smartphone maar dan met een hanteerbaar formaat zou deze 15 wel eens een kanshebber kunnen zijn. Laten we daarom maar snel het toestel uit de doos gaan halen en gebruiken!

In de verpakking

Xiaomi levert het toestel in een rechthoekige doos waarbij we nog wat papierwerk vinden alsook een case die je om het toestel kunt klikken, een simkaart-pinnetje en een laadkabel. Is dat dan alles, jazeker want een laadadapter die ontbreekt. Dat is wel jammer want als je met 90 watt wilt snelladen zal je die erbij moeten bestellen. Wij hebben de witte variant ontvangen maar het toestel is er ook in de kleur groen, zwart en “vloeibaar” zilver.

Design en interface

Het design van de Xiaomi 15 is dik in orde, het toestel heeft fijne rondingen die het toestel prettig maken om vast te houden. De camera module is vrij fors en zorgt er voor dat het toestel niet plat op tafel kan liggen, het hoesje voegt nog wat extra hoogte toe. Dat laatste zorgt ervoor dat de telefoon niet op de camera module ligt, een pluspunt voor wat betreft de bescherming.

De knoppen van het toestel zitten op een logische plek maar kom je bijvoorbeeld van een Pixel 9 Pro af dan is het even schakelen; de aan-uit knop zit ineens beneden de volumeknoppen. Over het geheel voelt de Xiaomi 15 aan als een premium toestel, al vind ik persoonlijk dat de CE-markering en het prullenbak icoontje iets te prominent op het toestel aanwezig zijn.

De laag die Xiaomi over het toestel heeft gelegd heet HyperOS, die interface kenmerkt zich door de hoge mate van personalisatie die je op het toestel kunt loslaten. Zo kan je via de thema-app tientallen zo niet honderden verschillende stijlen loslaten op het toestel. Maar ook lettertypes, beltonen en achtergronden vind je in deze applicatie terug. Houd je het allemaal bij de standaard interface van HyperOS dan voelt dat snel en rustig aan.

De rust wordt wel verstoord door de bloatware die op het toestel staat, want de thema-app zal je niet nalaten je te attenderen op nieuwe thema’s. Ook andere Mi apps hebben een notificatiekanaal wat zo nu en dan gebruikt wordt. De applade kan je apps groeperen op type applicaties en het heeft een handige zoekfunctie onderin het scherm zodat je snel naar je apps kunt zoeken. Je kunt de applade ook aanpassen, zo kan je de transparantie van de achtergrond aanpassen en categorieën bewerken of uitschakelen.

Connectiviteit en multimedia

Qua connectiviteit is er niets te klagen op de Xiaomi 15, zo biedt het toestel ondersteuning voor alle gangbare netwerken van 2G tot en met 5G. Alsook WiFi 2.4 en 5GHz, met als maximale ondersteunde WiFi specificatie 7. Verder is er op het toestel Bluetooth 6.0 ondersteuning met alle gangbare codecs voor een optimale audio ondersteuning. Qua bereik hebben we niets aan te merken op de Xiaomi 15, de Snapdragon 8 Elite chip laat zien dat het beter om weet te gaan met zwakke WiFi netwerken bijvoorbeeld. Waar een oudere chipset geen verbinding in de achtertuin weet te maken (of de Pixel 9 Pro) lukt dat de Xiaomi 15 nog wel.

Het AMOLED display van de Xiaomi 15 kan voldoende helder zodat je deze ook op zonnige dagen probleemloos kunt aflezen. Daarnaast ondersteunt deze een variabele verversingssnelheid van 1 tot 120Hz. De 1Hz ondersteuning komt van pas bij het weergeven van het always-on display. Qua kleuren ziet het er allemaal scherp een kleurrijk uit. De stereoluidsprekers klinken gewoon goed en dankzij de vier microfoons klinken telefoontjes ook helder en horen we geen klachten aan de andere kant van de lijn.

Camera

De Xiaomi 15 heeft een vierkant vormgegeven camera-eiland met drie lenzen, waarbij de samen met Leica ontworpen hoofdcamera het lichtgevoeligste is met een f-getal van 1.62. Daarnaast is er een telelens met brandpuntsafstand van 60 mm en een f-getal van 2.0 en een ultragroothoekcamera met 14mm brandpunt en f/2.2. Voor nachtelijke plaatjes kan je dus het beste de hoofdcamera raadplegen.

Binnen de camera app van Xiaomi kun je onwijs veel verschillende instellingen aanpassen, bijvoorbeeld het inschakelen van HDR opnames, dynamische opname en wisselen tussen de stijlen Leica Authentic en Leica Vibrant. Ook vind je er filters, watermerken, rasterlijnen en andere nuttige camera opties terug. Verder kan je EV aanpassingen van +4 tot -4 maken. Naast een superfijne portret modus waarbij je heel makkelijk tussen 23mm, 35mm, 60mm en 75mm kunt wisselen vind je er ook andere opname opties zoals nachtmodus, panorama en long exposure terug. Ook kan je de camera gebruiken voor het scannen van een document.

Kijken we naar de foto’s die de Xiaomi 15 weet te produceren dan zijn we erg onder de indruk. Neem bijvoorbeeld een kleurrijke foto van een hoop bloemen, de foto is scherp, goed van kleur en voorzien van een mooie blauwe lucht. Maar ook foto’s van dichterbij genomen zijn superscherp, zoals bijvoorbeeld de foto van onze kat. Wel valt het op dat er op sommige momenten een vrij grote lens flare zichtbaar is. Op dat moment schijnt de zon precies op de verkeerde manier in de lens. In nachtelijke omstandigheden presteert de camera ook goed, een sterrenhemel laat zich ook mooi fotograferen.

Toch mag dat de pret niet drukken en is het een feestje om in deze Xiaomi 15 foto’s te schieten zowel binnen als buiten. We hebben tientallen foto’s toegevoegd aan ons fotoalbum die je via deze link kunt bekijken. De foto’s zijn niet nabewerkt en komen rechtstreeks uit het toestel.

Videocamera

De videocamera van het toestel bevalt ons net zo goed, als we een shot maken terwijl we wandelen dan worden de beelden goed gestabiliseerd. Ook hier zien we af en toe wel weer de lens flare optreden. Er zijn verschillende standen waarin je kunt filmen. Wij kozen voor 4K op 60 frames per seconden. Je kunt echter ook op 8K in 30 of 24 frames per seconden filmen. Het schakelen tussen verschillende zoom niveaus gaat snel maar mag misschien iets verfijnder.

Wil je daarmee aan de slag gaan dan vind je in de videofunctie ook nog een teleprompter zodat je een vooraf bedachte tekst kunt oplezen zonder dat je deze hoeft te onthouden. Een shootsteady modus maakt je video nog stabieler maar wel in maximaal 1920×1080 resolutie. Hieronder kan je een sample bekijken van een video die we met het toestel hebben gemaakt.



Prestaties en accuduur

We hadden het er al even eerder over de Snapdragon 8 Elite chipset als het gaat over het bereik, ook op het gebied van prestaties laat het toestel niets te wensen over. De interface reageert snel en haperingen hebben eigenlijk niet gezien. De Xiaomi 15 beschikt over 12GB werkgeheugen en dat is voor de meeste applicaties ruim voldoende. Warm wordt het toestel ook niet, vermoedelijk door het koelsysteem dat Xiaomi gebruikt.

Opladen doet het toestel met maximaal 90 watt, als je de juiste lader in het bezit hebt. Met ongeveer een uurtje is het toestel volledig opgeladen wanneer we een 67 watt lader gebruiken. De totale accucapaciteit van de Xiaomi 15 bedraagt 5240 mAh. Met ons gemiddelde gebruik halen we daar zeker zes uur schermtijd uit, verspreid over twee dagen. Een hele nette score, al wist ik met de OnePlus 13 net iets betere accuscores te halen.

Updatebeleid

Het updatebeleid van Xiaomi is in orde, het bedrijf belooft vier grote OS updates en zes jaar beveiligingsupdates naar het toestel te verzenden. Daarmee heb je tot zeker 2031 een veilig toestel. Dat is voor een high-end smartphone wel minder dan andere fabrikanten. Samsung belooft zeven jaar updates, OnePlus belooft bij de OnePlus 13 hetzelfde als Xiaomi. We hadden misschien nog wel wat meer Android-updates willen zien.

Beoordeling

Over het hele spectrum gezien is de Xiaomi 15 een fantastisch toestel, we hebben genoten van de mooie camera resultaten, snelle connectiviteit, prestaties en het premium gevoel. Kan iets dat dan nog verpesten? Nee niet echt, als je leert omgaan met de lens flare van de cameramodule en je de Xiaomi notificaties het zwijgen oplegt dan heb je een compacte alleskunner in handen die je ook qua UI helemaal naar eigen hand kunt zetten. Je kunt de Xiaomi 15 aanschaffen via bijvoorbeeld: Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.

Xiaomi 15 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 779,00 euro