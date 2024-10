Qualcomm presenteert nieuwe high-end processor: Snapdragon 8 Elite

Qualcomm heeft de Snapdragon 8 Elite gepresenteerd, de nieuwste vlaggenschipchipset die binnenkort de kern zal vormen van Android-vlaggenschipsmartphones. Deze chip markeert een belangrijke stap voorwaarts in prestaties en energie-efficiëntie, en is specifiek ontworpen om te voldoen aan de groeiende vraag naar krachtigere en efficiëntere mobiele apparaten.

Snadragon 8 Elite

De Snapdragon 8 Elite is vervaardigd volgens het 3nm-proces van TSMC, wat zorgt voor een toename van 45% in CPU-prestaties en een verbetering van 44% in energie-efficiëntie ten opzichte van zijn voorganger. De kern van de chip is een Oryon CPU met een aangepaste acht-core structuur, bestaande uit twee prime cores geklokt op 4.32 GHz en zes performance units die werken op maximaal 3.53 GHz. Deze krachtige CPU wordt ondersteund door 24MB L2 cache en 5,300MHz LPDDR5X RAM.

Op grafisch gebied introduceert Qualcomm een vernieuwde Adreno GPU. Deze biedt 40% betere prestaties en energie-efficiëntie, en verbetert ook de raytracing-prestaties aanzienlijk. Bovendien is de Snapdragon 8 Elite de eerste mobiele SoC die ondersteuning biedt voor Unreal Engine 5.3 en het gevirtualiseerde geometriesysteem Nanite, wat een grote sprong voorwaarts betekent voor mobiele gaming en grafische rendering.

De Snapdragon 8 Elite brengt ook verbeteringen op het gebied van AI-verwerking. De nieuwe Hexagon neural processing unit (NPU) zorgt voor 45% snellere AI-taken met hogere efficiëntie per watt. Qualcomm heeft bovendien zijn AI Engine uitgebreid met multimodale Gen AI-ondersteuning, waardoor zowel grote als kleine modellen tot 70 tokens kunnen uitvoeren op SLM’s (stochastische lineaire modellen).

De beeldverwerkingsmogelijkheden zijn ook aanzienlijk verbeterd. De nieuwe beeldsignaalverwerking (ISP) is dieper geïntegreerd met de Hexagon NPU, wat resulteert in verbeterde HDR, natuurlijkere huidtinten, betere luchtkleuren en verbeterde autofocus. Daarnaast zijn functies zoals semantische segmentatie en video-objectgum voor foto- en videobewerking nu ook op chipniveau beschikbaar.

Op het gebied van connectiviteit beschikt de Snapdragon 8 Elite over de Snapdragon X80 5G-modem, die snelheden tot 10 Gbps ondersteunt met AI-gebaseerde mmWave-bereikuitbreiding. Het FastConnect 7900 Mobile Connectivity System voegt daar Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 en Ultra Wideband-connectiviteit aan toe, een primeur in één enkele 6nm-chip.

De Snapdragon 8 Elite zal naar verwachting worden gebruikt in smartphones van onder andere Asus, Samsung, Xiaomi en OnePlus, waarmee het een nieuwe standaard zet voor de prestaties van toekomstige Android-vlaggenschepen.