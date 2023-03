Qualcomm presenteert nieuwe Snapdragon 7+ Gen 2 chipset

Een nieuwe processor is aangekondigd door Qualcomm. De chipfabrikant haalt het doek van de Snapdragon 7+ Gen 2. Deze zullen we terug gaan zien in het mid-end segment.

Snapdragon 7+ Gen 2

Een nieuwe processor is onderweg van Qualcomm. Het is een nieuwe chipset die geschikt is voor toestellen in het middensegment. De nieuwe Snapdragon 7+ Gen 2 heeft een maximale kloksnelheid van 2.91GHz. Dit is hoger dan bij zijn voorganger; de Snapdragon 7 Gen 1. Deze bood een kloksnelheid van 2.4GHz. In tegenstelling tot de 8-serie is er geen 7+ Gen 1 of 7 Gen 2 uitgebracht.

Volgens Qualcomm is deze nieuwe SoC 50 meer dan vijftig procent sneller, is hij 13 procent energiezuiniger. De nieuwe Snapdragon 7+ Gen 2 heeft ondersteuning voor een speciale modus waarin het in omgevingen met weinig licht dertig foto’s kan combineren tot één afbeelding. Ondersteuning is er verder voor een maximaal 200 megapixel camera. Ook is er verbeterde ondersteuning voor AI (kunstmatige intelligentie) en hij kan overweg met 5G/4G Dual-Sim Dual Active. Met deze techniek kunnen twee simkaarten tegelijkertijd op het 5G/4G netwerk gebruikt worden.

In de komende weken zullen we de eerste smartphones gaan zien met een Snapdragon 7+ Gen 2 chipset. Onder andere Redmi en Realme zouden deze maand nog een smartphone uit willen brengen met deze chip.