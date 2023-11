Snapdragon 8 Gen 3 chipset gepresenteerd: dit is er nieuw

Qualcomm heeft de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 gepresenteerd. De nieuwe chipset zullen we terug gaan zien in verschillende high-end modellen in de komende maanden. Welke verbeteringen brengt de processor?

Snapdragon 8 Gen 3

De nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset is officieel aangekondigd. We schreven vorige week over de Xiaomi 14-serie. De Xiaomi 14 en de 14 Pro zijn de eerste modellen die voorzien worden van de nieuwe processor. Nu de aankondiging definitief is, weten we ook welke verbeteringen toegepast zijn door de fabrikant.

Interessant is dat Qualcomm belooft dat de processor 20 procent zuiniger om moet gaan met energie. In verschillende reviews, zoals de Galaxy S23+ review en de test van de OnePlus 11 heeft de voorloper, de Snapdragon 8 Gen 2 zich ook al uitstekend bewezen op het gebied van accuduur. De nieuwe processor moet dit dus nog beter doen. Verder belooft Qualcomm 30 procent betere prestaties. Voor degenen die graag games spelen is er ook goed nieuws. De GPU moet een prestatieverbetering neerzetten van 25 procent en moet eveneens zuiniger zijn.

Op het gebied van kunstmatige intelligentie, ofwel AI, worden ook de nodige verbeteringen beloofd. De Snapdragon 8 Gen 3 zou 98 procent beter moeten presteren op het uitvoeren van AI-opdrachten. De chipset zou in staat moeten zijn om een afbeelding in elkaar te knutselen op basis van wat je hem als opdracht geeft.

We zullen de nieuwe processor in verschillende toestellen gaan zien. Waaronder de Galaxy S24 Ultra en de OnePlus 12 worden genoemd als kanshebber.