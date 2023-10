Xiaomi presenteert Xiaomi 14 en 14 Pro met HyperOS

Het Chinese Xiaomi heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. We maken vandaag kennis met de nieuwe Xiaomi 14 en de Xiaomi 14 Pro. Beide modellen komen met de nieuwe HyperOS skin van het bedrijf.

Xiaomi 14-serie aangekondigd

Xiaomi heeft in haar thuisland China twee nieuwe toestellen aangekondigd. De Xiaomi 14 en de Xiaomi 14 Pro zijn de eerste toestellen met een Snapdragon 8 Gen 3 chipset. De telefoons kenmerken zich door een fris design en een LTPO OLED 120Hz-scherm met een maximale helderheid van 3000 nits.

De smartphones komen met het nieuwe HyperOS. Dit is Xiaomi’s nieuwste skin, als opvolger van MIUI. Veel details zijn nog niet bekend, behalve dat het op meerdere apparaten zou moeten werken. Eerder doken wel screenshots al op HyperOS. Onder andere moet het sneller werken.

Bij de Xiaomi 14 Pro vallen de dunne schermranden op. Het toestel is uitgerust met een 6,73 inch paneel met een resolutie van 3200 x 1440 pixels. De smartphone krijgt niet meer de gebogen schermranden die we bij het vorige model nog zagen. We zien een metalen frame en ook komt er een titanium versie.

Er is weer samengewerkt met Leica voor de camera. De Xiaomi 14 Pro biedt een 50 megapixel ‘Light Hunter’-hoofdcamera met variabel diafragma tussen de f/1.42 en f/4.0, een 50 megapixel telelens met 3,2x zoom en een 50 megapixel groothoeklens. Er is een 4880 mAh batterij met 120W laden of 50W draadloos laden.

Xiaomi 14

Dan is er nog de Xiaomi 14. Eveneens een strak design zien we hier terug. De telefoon is net zo groot als zijn voorganger en biedt een 6,36 inch OLED-scherm met een resolutie van 2670 x 1200 pixels. We zien eenzelfde 50 megapixel Light Hunter-sensor, maar wel met een vast diafragma. Er is ook een 32 megapixel telelens en een 50 megapixel groothoeklens. De smartphone krijgt een 4610 mAh batterij met 90W laden en 50W draadloos laden.

De nieuwe Xiaomi 14-serie zullen we begin volgend jaar vermoedelijk voor de Europese markt gaan zien. Voor nu zijn de toestellen er alleen voor de Chinese markt.