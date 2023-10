Xiaomi 14 Pro met enorme cameramodule verschenen in renders

Er zijn renders verschenen van een nieuwe smartphone. Het gaat om de Xiaomi 14 Pro. Wat heeft deze nieuwe telefoon van de Chinese fabrikant te bieden?

Xiaomi 14 Pro in renders

We hebben onlangs de nieuwe Xiaomi 13T-serie gezien, maar nu al gaan er foto’s rond van het nieuwe toestel dat we binnenkort moeten gaan zien. Het is de Xiaomi 14-serie. De reden dat we de nieuwe 14 nu al zien, heeft te maken met dat het toestel vermoedelijk al eerder voor de Chinese markt aangekondigd wordt. Pas over een paar maanden zien we hem terug op de Europese markt.

Wat opvalt in de foto’s is dat de Xiaomi 14 Pro een enorme cameramodule meekrijgt. Hiermee volgt het toestel het voorbeeld van de huidige Xiaomi 13 Ultra en de andere 13-modellen die eveneens voorzien zijn van een grote module.

Onbekend is of Xiaomi weer samenwerkt met Leica. Op de foto’s zien we dat nog niet terug. Net als bij de aankomende Galaxy S24-modellen en de iPhone zou ook Xiaomi weer kiezen voor een ontwerp met platte randen, met een plat scherm.

Als de renders kloppen, dan krijgt het toestel het formaat 161,6 x 75,3 x 8,7 millimeter, al steekt de camera nog 4,4 millimeter uit. Verdere specificaties zijn nog niet bekend, maar gezien het feit dat Xiaomi alles wil doen aan het verbeteren van de smartphonecamera, zullen we dat ook terug gaan zien bij dit model. We verwachten in december de aankondiging van de Xiaomi 14-serie.

