Xiaomi 13 Ultra komt definitief naar Nederland: het nieuwe cameramonster

De nieuwste camera-phone van Xiaomi komt officieel naar Nederland. De fabrikant laat dit weten. Wel zal de voorraad beperkt zijn, zo stelt het merk. Volgende week al kun je de Xiaomi 13 Ultra in handen hebben.

Xiaomi 13 Ultra naar Nederland

Xiaomi heeft zojuist bekend gemaakt dat het haar nieuwe cameramonster uitbrengt in Nederland. Voor de realisatie van de Xiaomi 13 Ultra is samengewerkt met Leica. Het meest opvallende aan de cameramodule van de telefoon is de aanwezigheid van het variabele diafragma. Hiermee kunnen de instellingen nog beter bepaald worden op basis van onder andere het licht. De hoofdcamera is een 1-inch 50MP hoofdsensor, welke bijgestaan wordt door een 50MP telelens, 50MP groothoeklens en nog een extra 75mm lens. Zoals we in het aankondigingsartikel al schreven is de telefoon van alle gemakken voorzien wat betreft de camera.

Ook op andere gebieden is de smartphone rijk uitgerust. Er is een 6,73 inch AMOLED-scherm met een 4K-resolutie, welke een maximale helderheid biedt van 2600 nits. Hierdoor is het scherm ook uitstekend af te lezen op zonnige dagen. De Xiaomi 13 Ultra heeft een 5000 mAh accu met 90W snelladen en eren speciale chip zorgt ervoor dat de telefoon niet te warm wordt.

Vanaf volgende week, 12 juni, is de Xiaomi 13 Ultra naar eigen zeggen in beperkte oplage verkrijgbaar in West-Europa. Dit doet vermoeden dat het toestel ook naar andere landen komt, waaronder sowieso Nederland. Xiaomi deelt vreemd genoeg geen officiƫle adviesprijs. DroidApp onthulde eerder dat je hem bij Belsimpel voor 1299 euro kunt kopen.