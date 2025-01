Xiaomi 13 (Pro), Sony Xperia 1 V en Xperia 10 V krijgen update naar Android 15

Xiaomi en Sony hebben de updatemachine aan geslingerd. Voor verschillende toestellen wordt de update naar Android 15 uitgerold. De nieuwe Android-versie wordt verspreid naar de Xperia 1 V, Xperia 10 V en ook de Xiaomi 13 en 13 Pro krijgen de update.

Android 15 voor Xiaomi’s en Sony’s

Steeds meer toestellen krijgen de update naar Android 15 aangeboden. Nu is dat ook het geval bij Sony en Xiaomi. Zo horen we van Robert dat de update naar Android 15 klaarstaat voor de Xiaomi 13. De update is er niet alleen voor dit model, maar ook voor de Xiaomi 13 Pro. De twee toestellen worden daarbij ook geüpdatet naar HyperOS 2.0.2.0, de nieuwe versie van de eigen skin van Xiaomi. Bovenop deze verbeteringen is ook beveiligingsupdate december toegevoegd. De nieuwe functies van HyperOS 2.0 zien we hier ook.

Sony heeft de update ook klaargezet voor een paar modellen. Het zijn de vijfde generatie ‘1’ en ’10’, ofwel de Xperia 1 V en de Xperia 10 V. Je kunt profiteren van nieuwe Side Sense features, een vernieuwd scherm met snelle instellingen en notificaties, pop-up schermen en nieuwe functies in Private Space. Tevens heeft Sony nieuwe achtergronden toegevoegd en kun je kiezen voor nieuwe stijlen van het homescreen en vergrendelscherm.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je een melding op je toestel.

