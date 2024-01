Xiaomi rolt HyperOS uit voor Xiaomi 13 en 13 Pro

Twee smartphones worden door Xiaomi bijgewerkt met een grote update. Het is de langverwachte HyperOS update, met de nieuwe skin van de fabrikant. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro.

HyperOS voor Xiaomi 13 (Pro)

Peter stuurt ons de tip dat Xiaomi is begonnen met het updaten van de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro. De smartphones van de fabrikant worden vanaf nu voorzien van de grootse update naar HyperOS. Dit is de opvolger van MIUI, dat de bekende naam is van de skin die Xiaomi over Android legt. HyperOS werd in oktober aangekondigd. Daaruit kwam naar voren dat er ook verschillende verbeteringen meer mogelijkheden zijn doorgevoerd. Dit nog wel met de kenmerkende eigen stijl van Xiaomi, want daar neemt Xiaomi geen afscheid van.

HyperOS doet vooral een beetje denken aan Apple’s iOS. Zo zien we ook hier een soort van Dynamic Island, waarbij een zwarte balk je bijvoorbeeld informeert over de gekoppelde headset. Peter laat weten dat er vooral veel wijzigingen op zijn te merken bij het personaliseren van het vergrendelscherm. Deze heeft nu nog meer opties en laat het helemaal stijlen zoals je zelf wilt. Vooralsnog zijn andere verschillen wat minder opvallend. Volgens Peter voelt het heel vertrouwd aan en sluit het nauw aan bij het bekende MIUI. Tevens wordt beveiligingsupdate december meegeleverd, zodat de 13 en 13 Pro weer helemaal up-to-date zijn.

Xiaomi stelt de update vanaf nu beschikbaar. Het kan even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen. HyperOS is gebaseerd op Android 14. Die update werd begin oktober al uitgerold voor de twee devices.

