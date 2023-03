Xiaomi 13 review: handzame high-end met Leica-camera

Onlangs verscheen onze Xiaomi 13 Pro review en nu hebben we bezoek van de Xiaomi 13. Wat heeft dit toestel ons te bieden? We testen het toestel in onze Xiaomi 13 review.

Xiaomi 13 review

Op het Mobile World Congress heeft Xiaomi vorige maand drie nieuwe toestellen aangekondigd. Hieronder ook de Xiaomi 13, en de Pro-variant die we onlangs uitgebreid hebben besproken in de Xiaomi 13 Pro review. Wil je echter niet nog veel meer geld uitgeven aan een smartphone, maar wel profiteren van de Leica-camera, dan kun je terecht bij de Xiaomi 13. We testen het toestel in onze Xiaomi 13 review.

We zullen we alle interessante zaken rondom de Xiaomi 13 bespreken, maar deze review is mogelijk wat minder uitgebreid dan je van ons gewend bent. De telefoon is namelijk op veel vlakken gelijk aan de Xiaomi 13 Pro. Een link naar die review hebben we hierboven neergezet. Toch valt er nog genoeg te melden over de Xiaomi 13, en dat zullen we dan ook in dit testverslag benoemen.

Verkooppakket

Het verkooppakket van de Xiaomi 13 wijkt niet af van dat van de Pro-versie. Een snelle lader (67W) wordt meegeleverd, net als een siliconen hoesje en ook een screenprotector zit al op het scherm van de telefoon.

Design en interface

De Xiaomi 13 is voorzien van een 6,36 inch beeldscherm; een AMOLED-paneel met Full-HD resolutie. Dit scherm ziet er erg goed uit en is goed afleesbaar op zonnige dagen. Daarbij kun je genieten van de hoge verversingssnelheid van 120Hz, zoals je dat mag verwachten van een smartphone uit het high-end segment. De cameramodule steekt best wel wat uit aan de achterkant.

De smartphone bestaat uit glas en heeft een aluminium frame. Dit doet ons erg denken aan de Apple iPhone. Er moet gezegd worden dat dit toestel heel prettig in de hand ligt door deze keuze. We hebben de Xiaomi 13 in de kleur mintgroen en persoonlijk vind ik dat een erg frisse kleur, al is dit natuurlijk persoonlijk. Overigens verschilt de intensiteit van het mintgroen met de lichtval, waardoor het soms tegen het grijze aanzit. Je kunt ook kiezen uit een witte en zwarte kleur van de Xiaomi 13.

Xiaomi levert de Xiaomi 13 met de MIUI skin. Deze interface is vergeleken met bijvoorbeeld OxygenOS van OnePlus aan de drukke kant, maar biedt wel veel mogelijkheden en opties voor personalisatie. Daar staat wel tegenover dat de telefoon boordevol bloatware staat; voorgeïnstalleerde apps vanuit de fabriek. Xiaomi-apps, een community-app, verschillende games en nog meer dingen waar je niet direct op zit te wachten. Let bij het instellen van je telefoon ook goed op, wat je instelt. Wanneer je even niet oplet, kan het zomaar zijn dat je verspreid door de interface advertenties te zien krijgt. Ik blijf dat een raar gebeuren vinden op een toestel van deze prijs.

Verder kun je tal van mogelijkheden en opties gebruiken op je Xiaomi. Er is een Always-On-Display en je kunt bijvoorbeeld de animatie van de vingerafdrukscanner aanpassen. Die vingerafdrukscanner doet trouwens goed zijn werk, alleen vind ik hem wel wat aan de lage kant zitten. Dit kan echter een kwestie van wennen zijn, maar ik zat met regelmaat nog net wat te hoog steeds met mijn vinger.

Communicatie en multimedia

Bellen is met de Xiaomi 13 geen probleem. Alles werkt vlekkeloos en zoals je mag verwachten. Aan boord van de telefoon zijn de Google-apps waarmee je kunt bellen en sms’en. Internetten gaat ook zoals het moet op de smartphone. Je kunt de Chrome-browser gebruiken, al laat Xiaomi je zelf ook graag de Xiaomi Browser gebruiken voor het internetwerk.

Hoe zit het met de multimedia op de Xiaomi 13? De telefoon heeft een set stereo-speakers waaruit prima geluid komt. Hiermee kun je lange tijd genieten van je muziek. Opvallend dat deze speakers beter lijken te klinken dan die van de Xiaomi 13 Pro. Ook de beeldkwaliteit is van hoge kwaliteit met hoge helderheid en rijke kleuren. Weinig op aan te merken.

Camera

In de vierkante cameramodule aan de achterkant van de Xiaomi 13 zitten drie lenzen. Dit zijn een 50 megapixel hoofdlens, een 10 megapixel telefotolens met 3,2x optische zoom en een groothoeklens van 12 megapixel. Opvallend is dat de hoeveelheid zoom hiermee net zoveel is als bij de Xiaomi 13 Pro, die over een 50MP telelens beschikt. De camera-app is gemakkelijk in gebruik, waardoor je snel het juiste plaatje kunt schieten.

De Xiaomi 13 maakt mooie foto’s waarbij je kunt kiezen uit twee Leica-kleurstijlen. Deze optie krijg je te zien als je de camera-app voor het eerst instelt, maar met één druk op de knop kun je het ook direct aanpassen in de zijbalk. Met Leica Authentic krijg je voornamelijk wat vlakkere kleuren en meer realistisch. Met Leica Vibrant wordt er wat meer verzadiging toegepast, zonder dat het nep en overdreven wordt. De fotokwaliteit is van goede kwaliteit en net als bij de 13 Pro zien we een goede doortekening. Op zonnige dagen weet de telefoon een perfecte balans te vinden in de belichting. Foto’s die we met de groothoeklens hebben gemaakt vinden we wel wat grauw en onscherpte. Hopelijk kan Xiaomi dit nog oplossen met een software-update.

De foto’s die we met de Xiaomi 13 hebben gemaakt vind je in ons digitale fotoalbum. Daarnaast vind je hieronder een video die we met de smartphone hebben geschoten. De kwaliteit is prima te noemen. Wel is het jammer, dat wanneer je filmt in 1080p Full-HD 60fps, je de groothoeklens niet tijdens het filmen kunt gebruiken.



Prestaties en accu

De Snapdragon 8 Gen 2 chipset in de Xiaomi 13 zorgt ervoor dat taken snel worden uitgevoerd. We hebben hier in de afgelopen weken dan ook geen problemen mee ondervonden. Onze variant is geleverd in de configuratie van 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De Xiaomi 13 krijgt vier jaar lang beveiligingsupdates en drie Android-upgrades. Dit is een jaar en een versie minder dan bij Samsung en OnePlus.

Daarbij heeft het toestel een 4500 mAh batterij met de mogelijkheid tot het opladen met een snelheid van 67W. Je kunt de smartphone ook draadloos opladen met 50W en er is 10W omgekeerd laden, bijvoorbeeld om je headset op te laden. Met gemiddeld tot intensief gebruik houdt de telefoon het een ruime dag uit. Neem je de Xiaomi 13 wat minder vaak ter hand, dan komt het uithoudingsvermogen uit op circa 1,5-2 dagen. Een nette waarde.

Beoordeling

De Xiaomi 13 is een fijne, handzame smartphone. Hij ligt net wat lekkerder in de hand dan zijn grote broer, de Xiaomi 13 Pro. Verder is het een smartphone met een goede kwaliteit camera, al kan er wel wat verbeterd worden aan de groothoeklens, en haal je een keurige accuduur met de Xiaomi 13. De smartphone stelt ook qua prestaties en het scherm niet teleur.

Dan is er nog MIUI. Het blijft een persoonlijke smaak of je dit lekker vindt werken. Eén van de eigenschappen van deze skin is dat er ontzettend veel bloatware is; tal van applicaties waar je als gebruiker niet om hebt gevraagd. Dat is voor de prijs van de smartphone echt niet nodig.

Voor een adviesprijs van 999 euro is de Xiaomi ongeveer net zo duur als de Samsung dat de Galaxy S23 heeft, maar duurder dan de OnePlus 11. Echter zijn de smartphones al voordeliger te vinden. Stuk voor stuk erg fijne toestellen. Twijfel je nog? DroidApp heeft een mooie Galaxy S23+ vs Xiaomi 13 vs OnePlus 11 vergelijking gepubliceerd vorig weekend, waarin we de voor- en nadelen en de mogelijkheden vergelijken.

