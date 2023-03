Xiaomi Redmi A1 review: is dit toestel van €100 de moeite waard?

De Redmi A1 van Xiaomi is een budget toestel dat draait op Android Go en nog geen €100 moet kosten. Of we dit toestel kunnen aanraden voor deze prijs lees je in deze review van de Xiaomi Redmi A1.

Xiaomi Redmi A1 review

De Chinese fabrikant Xiaomi brengt al geruime tijd goede smartphone uit in ons land. Met de Redmi A1 doet de fabrikant een poging om ook in het budget segment een graantje mee te pikken. Of dit een goede zet is hebben we voor je uitgezocht.

Verkooppakket

De rechthoekige doos waarin de Redmi A1 geleverd wordt, voelt enigszins goedkoop aan. Dat is prima voor deze prijs, zolang de inhoud maar compleet is zodat je meteen aan de slag kunt. Dat is gelukkig het geval. Naast het toestel en het gebruikelijk boekwerk en de simnaald vinden we ook de lader en een USB kabel terug. Helaas is dit geen USB-C, maar een micro USB. De lader laadt op met maximaal 10 Watt.

Design en interface

Wanneer je de Redmi A1 voor het eerst oppakt, merk je dat het toestel vrij ligt is en prettig in de hand ligt. De achterkant is van plastic met een geribbelde structuur, waardoor het niet snel uit je handen zal glijden. Aan de voorkant zit het 6,52 inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Bovenaan zit de selfie-camera verwerkt door middel van een inkeping in het scherm.

Aan de vrij brede randen rondom het scherm zie je meteen dat het om een goedkoop toestel gaat. Dit is ook terug te merken in de helderheid van het scherm. Op een zonnige dag is het scherm lastig af te lezen. Daarentegen kan het wel voldoende gedimt worden in het donker.

Aan de bovenkant zit een speaker geplaatst. Dit is een vreemde keuze om daar de enige speaker te plaatsen, omdat het geluid op die manier naar boven is gericht. De kwaliteit van de speaker is redelijk te noemen. Links is de simlade geplaatst, de rechterkant biedt plek voor de volumeknoppen en de aan- en uitknop. Er is geen vingerafdrukscanner aanwezig, maar dat hoef je ook niet te verwachten voor een toestel in deze prijsklasse. Aan de onderkant vinden we de micro-USB aansluiting terug samen met de 3,5 millimeter aansluiting.

Interface

De Redmi A1 draait op Android 12, de Go versie. Android Go is speciaal ontwikkelt voor toestellen met wat minderen specificaties, zoals dit toestel. De interface is dan ook minimaal, zoals we dat van Android gewend zijn met enkele toevoegingen van Xiaomi, zoals Thema’s en Achtergrondcarrousel. Ondanks dat het toestel op Android Go draait, hebben we toch regelmatig last gehad van haperingen en traag reagerende apps.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen en sms’en doe je met de standaard apps van Google en dat gaat prima. Internetten gaat op zich ook goed, je moet echter wel geduld hebben. Apps reageren niet altijd even vlot en websites worden wat langzamer geladen dan dat je misschien gewend bent van een duurdere telefoon, mede doordat het toestel “slechts” 4G ondersteunt en geen 5G. Je zult het zonder NFC moeten stellen, dit heeft de fabrikant weggelaten. Een FM radio is wel aanwezig, net als GPS en Bluetooth.

Multimedia: muziek en film

Het scherm kan in de volle zon niet helder genoeg om het scherm af te lezen. Binnenshuis gaat dat overigens prima, net als op wat minder zonnige dagen in de buitenlucht. Onder deze omstandigheden is het scherm prima.

De speaker vinden we terug aan de bovenkant van het toestel, een toch wel vreemde plek om de speaker te plaatsen. Voor een budget toestel is het geluid prima en kan het volume hard genoeg.

Camera: foto en video

De Xiaomi Redmi A1 beschikt over drie lenzen, twee achterop het toestel in één aan de voorkant in de inkeping in het scherm. De lenzen achterop zijn een 8 megapixel lens en een dieptelens. De camera maakt hele redelijk foto’s voor een dergelijk toestel, alleen is wel duidelijk dat beelden niet altijd scherp zijn. Dit geldt ook voor video’s. Kleuren zijn niet altijd even natuurgetrouw, maar laten voldoende detail zien. De camera-app zijn we ook over te spreken, deze is lekker minimalistisch en handig in gebruik.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Dat de Redmi A1 niet de snelste is mag duidelijk zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. We vinden het echter wel jammer dat het openen van apps en website soms lang duurt en dat animaties af en toe haperen, net als het scrollen door websites.

Een voordeel van een wat langzamere processor en het scherm wat niet zo fel in combinatie met de HD-resolutie van het scherm is dat de accu erg lang meegaat op één lading. Een screen-on-time van ergens tussen de 6 en 8 uur is haalbaar bij wat intensiever gebruik. Bij wat minder intensief gebruik gaat de accu makkelijk twee dagen mee. Xiaomi heeft het toestel 32GB aan opslaggeheugen meegegeven. Dit kan uitgebreid worden met een SD kaart.

Beoordeling

De Redmi A1 is niet voor iedereen. Deze smartphone is bedoeld voor mensen die niet veel om een telefoon geven of als reserve toestel. Of voor kleine kinderen die hun eerste telefoon mogen. Of je huidige smartphone begeeft het en je zit even krap. Je kunt ook niet veel meer verwachten voor een telefoon van nog geen €100,-. Je kunt de smartphone direct aanschaffen bij Bol.com, MediaMarkt, Amazon en Belsimpel.

Xiaomi Redmi A1 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend