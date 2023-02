Xiaomi 13 en 13 Pro preview: stijlvolle toestellen met enorme camera

De komende tijd kunnen we op de redactie weer aan de slag met twee nieuwe smartphones. Het zijn de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro die zojuist officieel zijn aangekondigd in Barcelona. Wij delen onze eerste indruk.

Xiaomi 13 en 13 Pro preview

Xiaomi heeft haar nieuwe Leica-smartphones aangekondigd, welke gepositioneerd worden in het high-end segment. Twee krachtpatsers, want beiden zijn ze voorzien van de Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm. Deze processor bewees eerder al zijn krachten in andere toestellen; zoals de Galaxy S23 Ultra (review) en de OnePlus 11 (review). We hebben in de afgelopen dagen al met de nieuwe Xiaomi 13 en 13 Pro kunnen spelen. Duidelijk is dat de toestellen prima snel aanvoelen. Beide testmodellen worden geleverd met 12GB aan werkgeheugen. Ze zijn voorzien van Android 13 met MIUI 14.

Over de interface gesproken; dit blijft toch wel persoonlijk. Vergelijk het bijvoorbeeld met een toestel van Motorola of de Pixel, dan valt op hoeveel zaken er door Xiaomi aangepast worden in de interface. Het oogt al snel heel vol, al kan dit vaak ook een kwestie van wennen zijn. Xiaomi geeft je in MIUI 14 weer verschillende mogelijkheden en vrijheden. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen dat je het Always On Display wilt gebruiken.

Xiaomi 13

Dan het design. Dat van de Xiaomi 13 doet wel erg denken aan de iPhone met de metalen rechte randen. Qua formaat zit de Xiaomi 13 tussen de Galaxy S23 en de Galaxy S23+ van Samsung in. De telefoon ligt prettig in de hand en voelt niet overdreven glad aan. Wij hebben de telefoon in de kleur Flora Green, met een mintgroene kleur; die ziet er erg tof uit. Toetsen en dergelijke voelen erg degelijk aan.

We hebben onderstaande foto gemaakt met de Xiaomi 13. Later zullen we het toestel uitgebreider onder de loep nemen. Wat heeft de telefoon te bieden aan camera-opstelling? Ook dit toestel heeft een 50MP hoofdlens, samen met 10 megapixel telefotolens en een 12 megapixel groothoeklens. Het is nog wat vroeg om een algemene indruk te delen over de fotokwaliteit, maar het lijkt erop dat ze niet altijd over de hele breedte scherp zijn. Dit gaan we natuurlijk uitgebreid bekijken in een toekomstige review.

Wat betreft de geluidskwaliteit, die is dik in orde bij de Xiaomi 13. Voor mijn gevoel klinkt die van het ‘normale’ model net wat warmer dan die van de Pro. De smartphone heeft verder een 4500 mAh batterij met 67W laden. Het 6,36 inch AMOLED-scherm ziet er goed uit en biedt een Full-HD+ resolutie met 120Hz verversingssnelheid.

Xiaomi 13 Pro

Dan het paradepaardje van Xiaomi; de Xiaomi 13 Pro. Deze smartphone kreeg veel aandacht tijdens de persconferentie in Barcelona. Het merk voorziet de telefoon van een flinke cameramodule met daarin drie 50MP lenzen. Eentje voor telefoto, eentje voor groothoek en een ‘normale’ lens. Opvallend is dat wanneer we de Xiaomi 13 Pro voor ons hebben, de smartphone ‘slechts’ 3,2x optisch kan zoomen. Met zo’n hoge resolutie telelens hadden we toch wel verwacht minimaal 10x te zoomen, zoals met de Galaxy S23 Ultra ook mogelijk is.

Over de S23 Ultra gesproken, het formaat doet ook denken aan dat van de Samsung. De behuizing van de 13 Pro is vervaardigd uit keramiek en weegt met 229 gram aardig wat. Er is een 6,73 inch QHD+ AMOLED-scherm, dat er goed uitziet. Verder biedt de Xiaomi een 4820 mAh batterij met 120W snelladen, waardoor je in no-time weer een volle accu hebt. Volgens Xiaomi neemt het opladen slechts 19 minuten in beslag.

Nog even terugkomend op de camera. De hoofdcamera is een 1-inch sensor, waardoor er nog meer licht op de sensor kan vallen. Dit moet resulteren in nog mooiere beelden, waaronder in omgevingen met weinig licht. Dit is iets waar we in de komende tijd mee aan de slag gaan; want we gaan de camera van de Xiaomi 13 Pro natuurlijk uitgebreid testen. De eerste indruk is goed, maar nog te vroeg om hier uitgebreid een oordeel over te vellen. Xiaomi geeft je op de toestellen ook de mogelijkheid om in 8K te filmen.

Opvallend is dat de Xiaomi 13 Pro enkel in Ceramic White en Ceramic Black geleverd wordt. De groene kleur van de normale 13 komt niet naar het Pro-model. Best opmerkelijk, gezien merken als bijvoorbeeld Samsung flink uitpakken met kleuren bij hun toestellen. Xiaomi doet het in dit opzicht wat meer bescheiden.

Heb jij iets waarvan je denkt; dát wil ik graag weten over de Xiaomi 13 (Pro)? Laat het ons dan weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

Xiaomi 13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend