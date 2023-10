Xiaomi 13 en 13 Pro krijgen als eerste Android 14 update

Xiaomi heeft het startschot gegeven voor de uitrol van Android 14. Het is de eerste fabrikant die de update naar de nieuwe Android-versie uitrolt voor een niet-Pixel toestel. De Xiaomi 13 en 13 Pro zijn als eerst aan de beurt.

Xiaomi 13 (Pro) met Android 14

Goed nieuws voor de bezitters van de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro. De fabrikant is gestart met het verspreiden van de update naar de allernieuwste Android-versie. Begin deze maand werd Android 14 officieel aangekondigd en werd toen ook verspreid naar de verschillende Pixel-toestellen. Andere fabrikanten volgen doorgaans later, maar Xiaomi is er als de kippen bij. Peter laat ons weten dat zijn toestel is bijgewerkt naar Android 14.

Peter weet wel iets opvallends te melden. Normaal gezien wordt er namelijk met de uitrol van een nieuwe Android-versie, ook een nieuwe versie van MIUI meegeleverd. Dat is nu niet gebeurd. Deze versie blijft op MIUI 14 staan. Daarnaast zien we dat Xiaomi de telefoons bijwerkt tot en met de beveiligingsupdate van september.

Dit is er nieuw

Android 14 brengt enkele verschillende verbeteringen en aanpassingen. In ons artikel over nieuwe functies in Android 14 gingen we hier al dieper op in. Het is vanaf nu mogelijk om afzonderlijk van elkaar zowel het geluid van notificaties als van de beltoon aan te passen. Er zijn ook meerdere beveiligingsmaatregelen toegevoegd en meer personaliseringsmogelijkheden.

De update voor de Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro wordt vanaf nu uitgerold voor de telefoons. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je Xiaomi. Benieuwd wanneer jouw toestel de update naar Android 14 krijgt, raadpleeg dan ons handige Android 14 Update Overzicht.

