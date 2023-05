Android 14 update overzicht: welke toestellen krijgen de nieuwe versie?

Kort geleden werd Android 14 officieel aangekondigd. De testen worden volop uitgevoerd. Maar krijgt jouw toestel de update naar Android 14? De smartphones en tablets die de update krijgen, zetten we voor je op een rijtje.

Krijgt mijn smartphone Android 14?

Android 14 is de nieuwste Android-versie die binnenkort breed uitgerold zal worden voor verschillende apparaten. Voor je smartphone en tablet komen dan verschillende nieuwe functies beschikbaar. Google heeft bijvoorbeeld nieuwe wallpapers aangekondigd, zoals de Emoji Wallpaper, en kun je ook het vergrendelscherm helemaal zelf aanpassen met klokken en informatie.

Verder laat Android 14 bij de accuduur weer de schermtijd zien en krijg je meer personalisatiemogelijkheden. Android 14 maakt het verder makkelijker om snel tekst of bestanden van de ene naar de app te slepen. Een andere verbetering heeft betrekking op de privacy en beveiliging, waarbij voor sommige zaken explicieter toestemming gevraagd moet worden door een app. Android 14 bevat verbeterde app-ondersteuning voor tablets en foldables en je kunt de nieuwe terug-gesture gebruiken. Ook laat de nieuwe versie je geen verouderde apps meer installeren en niet te vergeten; je kunt eindelijk weer apart het ringtone- en notificatie-volume apart van elkaar bedienen. Google maakt ook een eind aan beeldvullende notificaties.

Houd er rekening mee dat niet alle functies voor alle toestellen beschikbaar komen. Zo zijn enkele opties voorbehouden aan Pixel-devices van Google. Het overzicht hieronder, met de toestellen die bijgewerkt zullen worden naar Android 14, hebben we met de grootste zorg samengesteld. De informatie is afkomstig uit het geruchtencircuit, informatie van fabrikanten, updatebeloftes en uiteraard onze jarenlange kennis rondom Android. Het kan altijd zijn dat een fabrikant anders beslist over het wel of niet uitrollen van een update. Zodra er nieuwe informatie is, zullen we dit artikel bijwerken.

Samsung

Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra Ja, eind 2023 Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra Ja Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra Ja Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra Nee Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra Nee Samsung Galaxy S21 FE Ja Samsung Galaxy S20 FE Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy Z Fold 4 Ja Samsung Galaxy Z Flip 4 Ja Samsung Galaxy A54 Ja Samsung Galaxy A34 Ja Samsung Galaxy A14 Ja Samsung Galaxy A53 Ja Samsung Galaxy A33 Ja Samsung Galaxy A23 Ja Samsung Galaxy A13 Ja Samsung Galaxy A52 Ja Samsung Galaxy A52s Ja Samsung Galaxy A72 Ja Samsung Galaxy A42 Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy A32 Onbekend Samsung Galaxy A22 Onbekend Samsung Galaxy Z Fold 3 Ja Samsung Galaxy Z Flip 3 Ja Samsung Galaxy Z Fold 2 Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy S10 Lite Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy Note 10 Lite Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy XCover 6 (Pro) Ja Samsung Galaxy XCover 5 Ja Samsung Galaxy A04s Waarschijnlijk wel Samsung Galaxy A03s Onbekend Samsung Galaxy M53 Ja Samsung Galaxy M52 Nee Samsung Galaxy M22 Nee Samsung Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra Ja Samsung Galaxy Tab A8 Waarschijnlijk niet Samsung Galaxy Tab S7 / S7+ Nee Samsung Galaxy Tab S7 FE Waarschijnlijk

Motorola

Motorola Edge 40 Pro Ja Motorola Edge 40 Ja Moto E13 Nee Moto G73 Ja Moto G53 Ja Moto G23 Ja Moto G13 Ja Motorola Razr (2022) Ja Motorola Edge 30 Ultra Ja Motorola Edge 30 Fusion Ja Motorola Edge 30 Neo Ja Motorola Edge 30 Waarschijnlijk wel Motorola Edge 30 Pro Ja Moto G82 Ja Moto G72 Ja Moto G42 Ja Moto G52 Ja Moto G32 Onbekend Moto G22 Onbekend Motorola Edge 20 Nee Motorola Edge 20 Pro Nee Motorola Edge 20 Lite Nee Andere Motorola-toestellen Onbekend

Nokia

Nokia G22 Ja Nokia C32 Onbekend Nokia G60 Onbekend Nokia X30 Ja Nokia G21 Nee Nokia G50 Nee Nokia XR20 Ja Nokia X20 Ja Nokia X10 Ja Nokia G20 Nee Nokia G10 Nee Andere Nokia-modellen Onbekend

OnePlus

OnePlus 11 Ja OnePlus 10T Ja OnePlus 10 Pro Ja OnePlus 9 Pro Ja OnePlus 9 Ja OnePlus 8T Nee OnePlus 8 Nee OnePlus 8 Pro Nee OnePlus Nord CE 3 Lite Ja OnePlus 8 Pro Nee OnePlus Nord 2T Ja OnePlus Nord CE 2 5G Onbekend OnePlus Nord CE 2 Lite Onbekend OnePlus Nord 2 Nee OnePlus Pad Ja Andere OnePlus-modellen Onbekend

Sony

Sony Xperia 1 V Ja Sony Xperia 10 V Ja Sony Xperia 5 IV Ja Sony Xperia 1 IV Ja Sony Xperia 10 IV Ja Sony Xperia Pro-I Ja Sony Xperia 1 III Onbekend Sony Xperia 10 III Onbekend Sony Xperia 5 III Onbekend

Poco

Poco F5 Pro Ja Poco F5 Ja Poco X5 Waarschijnlijk wel Poco X5 Pro Waarschijnlijk wel Poco M5s Onbekend Poco M5 Onbekend Poco X4 GT Onbekend Poco F4 Mogelijk Poco F4 GT Mogelijk Poco M4 Pro Onbekend Poco X4 Pro Nee

Xiaomi

Xiaomi 13 Ja Xiaomi 13 Pro Ja Xiaomi 13 Lite Waarschijnlijk wel Xiaomi Redmi Note 12 / Note 12 Pro / Note 12 Pro+ Onbekend Xiaomi 12T Ja Xiaomi 12T Pro Ja Xiaomi 12 Pro Ja Xiaomi 12 Ja Xiaomi 12X Ja Xiaomi Redmi Note 11 Pro / Note 11 / Note 11S Onbekend Xiaomi 11 Lite 5G NE Onbekend Xiaomi 11T Pro Ja Xiaomi 11T Ja Xiaomi Mi 11 Ultra Mogelijk Xiaomi Mi 11 Lite Onbekend Xiaomi Mi 11i Onbekend Xiaomi Redmi A1 Onbekend Andere Xiaomi-modellen Onbekend

Asus

Asus ZenFone 9 Onbekend Asus ZenFone 8-serie Onbekend

Nothing

Nothing Phone 1 Ja

Oppo

Oppo A78 Onbekend Oppo A17 Nee Oppo A57 Nee Oppo Reno 8 Onbekend Oppo Reno 8 Pro Onbekend Oppo A77 Nee Oppo A76 Nee Oppo A96 Nee Oppo Find X5 Ja Oppo Find X5 Pro Ja Oppo Find X5 Lite Mogelijk Oppo Reno 6 Pro Onbekend Oppo Reno 6 Onbekend Oppo A54s Nee Oppo Find X2 / Find X2 Pro Nee Oppo Find X2 Lite / Find X2 Neo Nee Oppo Find X3 Pro Ja Oppo Find X3 Lite / Find X3 Neo Onbekend Oppo Reno 7-serie Onbekend Andere Oppo-modellen Niet bekend

Realme

Realme GT Neo 3 Onbekend Realme GT Neo 3T Onbekend Realme GT2 (Pro) Onbekend Realme 9 Pro+ Onbekend Realme 9 Pro Onbekend

Fairphone

Fairphone 4 Onbekend Fairphone 3 Onbekend

Google

Pixel 7a Ja Pixel 7 Pro Ja Pixel 7 Ja Pixel 6 Ja Pixel 6 Pro Ja Pixel 6a Ja Pixel 5-serie Ja Pixel 4a Ja Pixel 4 / Pro Nee Pixel Tablet Ja

Honor

Honor Magic 5-serie Waarschijnlijk Honor 70 Waarschijnlijk

Wanneer er nieuwe informatie binnenkomt over de updates, zullen we dit artikel bijwerken.