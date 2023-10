De 5 beste apps van september 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan de herfst in; tijd om terug te blikken op de maand september. Wat zijn de beste apps en wat was het belangrijkste nieuws van deze maand? We zetten het op een rij in dit artikel.

Android in september

Deze maand hebben we afgetrapt met het belangrijkste nieuws van deze maand; onze uitgebreide weer-app test 2023. We hebben weer acht maanden lang onderzoek gedaan naar de beste weer-app van dit jaar. En de verschillen zijn ook deze keer weer groot. Buienradar is de beste weer-app van Nederland.

Maar er was meer nieuws. Denk aan T-Mobile en Tele2 dat vanaf deze maand eigenlijk niet meer bestaan. De twee providers gaan door onder de naam Odido. Bij telecomprovider Ben kun je vanaf nu 5G gebruiken.

Motorola presenteerde de nieuwe Moto G54 en G84, en ook maakten we in de preview kennis met de nieuwe Edge 40 Neo. Xiaomi presenteerde de nieuwe Xiaomi 13T-serie en ook de Watch 2 Pro met Wear OS. OnePlus presenteerde de nieuwe OxygenOS 14 skin. Garmin kwam met nieuwe smartwatches, bij Huawei zagen we de nieuwe Watch GT 4. Sony kwam met de Xperia 5 V.

Tof is dat je nu in Google Maps locaties kunt opslaan met een emoji. Erg handig!

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is uitgebreid met vier edities;

Tips en reviews

We hebben ook verschillende tips met je gedeeld op DroidApp.

Beste apps

In september hebben we de nodige applicaties besproken op DroidApp. Een selectie met de beste apps van september hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Google Earth

In september is een nieuwe update uitgerold voor de app van Google Earth. Met de nieuwe versie van de applicatie is er het vernieuwde Material You-design. Hierbij is het ontwerp verfijnd, en tevens zijn er nieuwe functies te vinden die gebruikt kunnen worden. Wel moet er afscheid genomen worden van Voyager.

Google Keep

Een fijne verbetering is deze maand doorgevoerd bij de app van Google Keep. Vanaf nu kun je tekstopmaak gebruiken. Even een andere koptekst of een tekst dik- of schuingedrukt is geen enkel probleem na de update. De tekstopmaak in Google Keep geeft je verschillende mogelijkheden.

Flitsmeister

Een update is ook uitgebracht voor Flitsmeister. Vanaf nu kun je als Flitsmeister Pro gebruiker de brandstofprijzen inzien. Zo kun je niet alleen besparen op boetes, maar ook gelijk op de literprijs bij het tankstation. Geen Flitsmeister Pro gebruiker, lees dan ons overzicht met goedkoop tanken apps, dan kun je ook gratis tips vinden hiervoor.

Fitbit

De Fitbit applicatie is door Google voorzien van een grote update. Een geheel nieuw design is er, samen met verschillende nieuwe opties. Dankzij de update werkt de app nog prettiger, waarbij je verschillende opties verspreid over de tabbladen kunt vinden. Je ziet direct het aantal gelopen stappen, maar ook je slaap, stress en activiteiten worden in de app weergegeven.

ING

De applicatie van ING is ook verbeterd. Vanaf nu is de functie ‘Mijn Inzicht‘ beschikbaar voor alle klanten van de bank. Eerder was dit nog niet het geval bij klanten met het goedkoopste Oranjepakket. Doordat inkomsten en uitgaven beter geregistreerd worden in een overzicht, krijg je duidelijker inzicht in je financiën.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App mag natuurlijk ook niet ontbreken op je smartphone of tablet. Met onze applicatie krijg je inzicht in het actuele Android-nieuws, en vind je ook de toesteldatabase met specificaties en actuele prijzen. En dit alles in een gratis, advertentievrije app!