De 6 beste apps van augustus 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan steeds meer richting de herfst, ook al voelde de maand augustus misschien ook al meer als herfst. Voordat we dieper de maand september induiken, blikken we terug op augustus. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat waren de beste apps?

Android in augustus

Augustus was de maand waarin DroidApp berichtte over het hoge accuverbruik bij KPN-klanten. Donderdag reageerde de provider zelf op het bericht en schreven we ook over de oplossing. We schreven ook over de nieuwe WhatsApp interface die getest wordt.

Er waren in augustus ook verschillende aankondigingen. Zo zagen we de nieuwe Xperia 5 V van Sony, maar ook de Fairphone 5. Die laatstgenoemde kan daarbij minstens acht jaar lang rekenen op updates. Een beter updatebeleid lijkt er ook te komen voor de Pixel 8-serie. Samsung presenteerde de nieuwe One UI 6 interface die over Android 14 zal liggen. Motorola kwam met de betaalbare Moto G14.

We hebben in de maand augustus verschillende applicaties besproken. Hieronder vind je een selectie van de beste apps van augustus 2023.

Coinmerce

Wanneer je wilt beginnen met het handelen in Bitcoin, dan zijn er verschillende apps waarmee je aan de slag kunt. We schreven in augustus over de app Coinmerce. Hier kunnen zowel beginners als ervaren handelaars terecht. Meer dan 190 verschillende cryptomunten kun je hier verhandelen en ook met een klein bedrag kun je instappen. Verder zijn er bots die voor je kunnen handelen. Wil je meer informatie en direct starten, dan kan dat via de website van Coinmerce.

Pocket City 2

Verlang je stiekem terug naar SimCity? De game Pocket City 2 is een mooi alternatief. Je begint met het opbouwen van een snelgroeiend dorp, dat zich ontwikkelt tot stad. De inwoners moet je op verschillende manieren tevreden houden en ook kun je first-person iemand volgen in je eigen stad. Je kunt in Pocket City 2 ook samenspelen met vrienden en tal van uitdagingen aangaan.

Google Foto’s

Een applicatie die in augustus bijgewerkt werd, is Google Foto’s. Met het nieuwe Herinneringen-tabblad kun je nog prettiger terugblikken op eerdere momenten. In de Google Foto’s app krijg je nu suggesties om terug te blikken met video’s en foto’s, maar kun je ook eigen herinneringen bundelen en hiermee aan de slag gaan.

Telegram

Telegram heeft in de afgelopen tijd meerdere nieuwe mogelijkheden en functies gekregen. De berichtendienst is in augustus bijgewerkt met Telegram Stories. Deze verhalen-functie kennen we al van verschillende andere diensten zoals Instagram, en nu kun je ook je verhaal delen in Telegram. De dienst biedt daarbij wel veel meer opties aan dan andere apps. Zo kun je specifiek de tijd instellen en bepalen wie precies je verhaal mag zien.

Revolut

Bij Revolut kun je heel handig gratis een bankrekening openen, inclusief een virtuele creditcard en een fysieke creditcard. De applicatie is daarnaast ook nog erg interessant als je regelmatig betaalt in een andere wisselkoers, zo schreven we in de Revolut review. Je betaalt namelijk geen koersopslag. Revolut-klanten in Nederland krijgen vanaf nu een Nederlands IBAN-nummer aangereikt van de bank. Meer informatie over Revolut vind je hier.

ChatGPT

Aan de slag met een slimme assistent, ChatGPT is de laatste tijd flink populairder geworden. Sinds afgelopen maand kun je de ChatGPT app gebruiken op je smartphone. Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen en antwoorden krijgen over verschillende onderwerpen, hulp vragen bij problemen, informatie zoeken, creatieve ideeën opdoen, vertalen en nog meer.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App mag ook niet op je Android-toestel ontbreken. Je hebt direct het laatste nieuws binnen handbereik. Verder kun je de toesteldatabase raadplegen met alle specs en actuele prijzen, en kun je notificaties instellen als je dat wilt.