Telegram Stories uitgerold; voorzien van handige functies

Een nieuwe functie is toegevoegd aan Telegram. De berichtendienst heeft in navolging op bijvoorbeeld WhatsApp, Instagram en Facebook nu ook verhalen, de zogenaamde Telegram Stories. Er zitten hierbij handige functies bij die gebruikers kunnen gebruiken.

Telegram Stories

Open je vanaf nu Telegram, dan stuit je op een nieuwe functie genaamd Telegram Stories. Met de functie kun je verhalen delen met je vrienden via de berichtendienst. De werking ervan is gelijk aan die van de functionaliteit zoals we die kennen van bijvoorbeeld WhatsApp, Instagram en Facebook. Je tikt op je profielfoto die je bovenaan in beeld ziet, je deelt je verhaal en anderen kunnen deze 24 uur lang bekijken. Bij je verhaal zie je ook wie je verhaal bekeken heeft.

De Telegram Stories zijn minder aanwezig dan bij andere apps. Om het verhalen-venster te krijgen, veeg je namelijk eerst het startscherm wat naar beneden, waar je profielfoto’s van andere Telegram-vrienden krijgt te zien. Bij een verhaal dat je deelt, kun je verschillende handige functies gebruiken. Zo kun je per verhaal bepalen of een ander hiervan een screenshot mag maken. Tevens kun je per verhaal aanpassen wie dit verhaal mag zien en kun je ervoor kiezen om je Telegram Stories te bewaren op je profiel, ook wanneer de 24-uur limiet is verlopen. Op deze manier blijven de verhalen zichtbaar op je eigen profiel.

Op een verhaal kunnen andere gebruikers een reactie achterlaten of een emoji terugsturen. Precies zoals we kennen van de andere apps die een vergelijkbare functie aanbieden.

