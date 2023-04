Telegram 9.6 update brengt fijne verbeteringen: dit is er nieuw

In de Google Play Store vinden we weer een nieuwe update voor Telegram. Met Telegram 9.6 zien we nieuwe functies op het gebied van chatmappen, instelbare achtergronden en meer.

Telegram 9.6

In Telegram 9.6 kun je vanaf nu gebruik maken van verschillende nieuwe functies. We zien verbeteringen voor het delen van volledige chatmappen, een aangepaste achtergrond en webapps. Maar er is meer te melden.

Gedeelde mappen

Met de nieuwe gedeelde mappen-functie kunnen gebruikers nu eenvoudig bestanden delen met vrienden en familie. Gebruikers kunnen een map maken en deze delen met een specifieke groep of individuele gebruikers. Dit betekent dat je nu gemakkelijker foto’s, video’s, documenten en andere bestanden kunt delen met vrienden en familie. Handig alternatief voor bijvoorbeeld cloudopslagdiensten of e-mail.

De gedeelde mappen-functie is ook handig voor zakelijke gebruikers. Zij kunnen op deze manier snel samenwerken en communiceren met collega’s. Het delen van bestanden via Telegram is veilig en versleuteld, wat betekent dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over de privacy van hun bestanden, zo benadrukt de chatdienst.

Aangepaste achtergrond

Naast de nieuwe gedeelde mappen-functie heeft Telegram ook aangepaste achtergronden voor chatgesprekken geïntroduceerd. Deze kun je nu per chatgesprek aanpassen met een eigen foto.

Aangepaste achtergronden voor chatgesprekken kunnen ook helpen bij het organiseren van gesprekken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een bepaalde achtergrond instellen voor persoonlijke gesprekken en een andere achtergrond voor zakelijke gesprekken, waardoor het gemakkelijker wordt om tussen de twee te schakelen.

Verder heeft Telegram verbeteringen doorgevoerd in Telegram-bots, die diensten en voorzieningen aan kunnen bedienen via web-apps. Deze kunnen nu in elke chat geopend worden. Deze kan opgeroepen worden door hem te vermelden met ‘@’.

