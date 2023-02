Telegram 9.4: nieuwe update met profielfotomaker, verbeteringen emoji en meer

We schreven het eerder al; als Telegram een update uitrolt, dan is dat doorgaans een update vol nieuwe functies. Dat zien we nu met Telegram 9.4 ook. De update wordt vanaf nu uitgerold.

Telegram 9.4

In de Google Play Store staat een update klaar voor Telegram. De berichtendienst wordt bijgewerkt naar Telegram 9.4. Met de nieuwe versie van de chat-app krijg je toegang tot een reeks nieuwe functies en mogelijkheden. Allereerst krijg je de profielfotomaker. Van elke sticker of geanimeerde emoji kun je hiermee een profielfoto maken voor je profiel, groepen of kanaal.

Een andere nieuwe functie uit de hand van Telegram zijn categorieën voor emoji. Doordat stickers en emoji’s op categorie gesorteerd zijn in het paneel, kun je sneller je favoriete emoji of sticker terugvinden. Dit bespaart weer tijd. Tevens zijn er nieuwe diagrammen beschikbaar bij het netwerkgebruik, dat je kunt bekijken bij de instellingen. Eerder werd opslaggebruik al bijgewerkt met verbeteringen, nu dus ook het overzicht met de hoeveelheid data die je verbruikt met Telegram.

Telegram 9.4 bevat verder een optie waarmee je kunt instellen dat mediabestanden die gedeeld worden in een chat, automatisch opgeslagen worden. Eventueel kun je hiervoor ook nog uitzonderingen maken, zoals de maximale grootte van een bestand. Beheerders van groepen kunnen vanaf nu voor negen verschillende soorten mediabestanden kunnen kiezen of groepsleden die specifieke bestanden wel of niet kunnen versturen. Zo kan ingesteld worden dat er wel foto’s gedeeld mogen worden, maar geen video’s of GIF’jes.

Kies je voor Telegram Premium, dan krijg je nu tot 40 procent korting door een jaar vooruit te betalen. Gebruikers met Telegram Premium krijgen daarnaast ook een nieuwe optie in chats te zien; waarmee een hele chat in één keer in een andere taal vertaald kan worden.

De update voor Telegram kun je vanaf nu downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Wil je niks missen rondom DroidApp, volg dan het DroidApp-kanaal op Telegram.