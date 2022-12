Telegram 9.2: gebruik zonder simkaart, tijdelijke QR-code en meer

Een nieuwe update wordt verspreid voor berichtendienst Telegram. Zoals we van de dienst gewend zijn, worden met de update weer een groot aantal nieuwe functies toegevoegd. Wat is er nieuws in Telegram 9.2?

Telegram 9.2 verschenen

Als Telegram een update uitrolt, is dit meestal een grote update vol nieuwe functies. Dat zien we nu ook terug met de komst van Telegram 9.2. De nieuwe update bevat een reeks nieuwe, handige toevoegingen voor de gebruikers. Nieuw is bijvoorbeeld dat je de chat-app kunt gebruiken zonder simkaart. Als je niet je telefoonnummer wilt koppelen, kun je via het blockchain-netwerk Fragment een anoniem telefoonnummer kopen en deze gebruiken voor je Telegram-account.

Een andere verbetering heeft betrekking op groepen, en dan met name over de onderwerpen. Deze zogenaamde topic zijn nu ook beschikbaar in groepen met meer dan 100 leden. Dankzij de vernieuwde interface moet het beheren van topics ook makkelijker gemaakt worden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van vastgezette berichten en kleuren.

Sinds 2013 kun je al de vernietigingstimer gebruiken in Telegram. Berichten worden dan na de ingestelde tijd automatisch verwijderd. Vanaf nu kun je in Telegram 9.2 een globale auto-delete timer instellen. Hiermee kunnen alle berichten die in de toekomst in ieder gesprek worden gedeeld, automatisch na een tijdje gewist worden. Dit kan ook ingesteld worden voor kleine privégroepen.

Er is door Telegram ook gewerkt aan een een agressiever anti-spamfilter. Groepseigenaren met groepen van meer dan 200 leden kunnen deze ook gelijk activeren voor hun groep. Verder kun je een tijdelijke QR-code delen om hun Telegram-account te delen, zonder dat het telefoonnummer openbaar wordt gemaakt. Er is in de Android-app een nieuwe Opslaggebruik-pagina, welke nu meer lijkt op die van iOS. Op iOS krijgt Telegram een zoekfunctie voor het zoeken naar emoji’s.