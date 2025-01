Telegram krijgt januari 2025-update vol nieuwe functies

De eerste update van het jaar staat klaar voor chat-app Telegram. De zoekfunctie is geavanceerder geworden, er zijn nieuwe verificatiemogelijkheden en verzamelaars cadeaus. Wat brengt de update van januari 2025?

Telegram-update van januari

Een nieuwe update voor Telegram staat klaar. De update is vanaf nu te downloaden uit de app-winkel. Wil je niets missen, dan kun je het DroidApp-kanaal op Telegram volgen. Je krijgt dan direct een seintje bij een nieuw bericht.

Verzamelbare cadeaus

Cadeaus op Telegram kunnen nu worden omgezet naar verzamelobjecten. Deze hebben unieke eigenschappen zoals aanpasbare ontwerpen en willekeurige secundaire kenmerken. Gebruikers kunnen deze verzamelobjecten overdragen, verhandelen of aanbieden op NFT-marktplaatsen. Meer dan 20 bestaande cadeaus zijn geschikt voor deze upgrade, met in totaal meer dan 1400 unieke variaties.

Bij aankoop van een cadeau kun je ook een upgrade toevoegen, zodat de ontvanger een kunstwerk in de chat kan uitpakken. Upgraden kost een klein aantal Telegram-sterren om blockchainkosten te dekken.

Geavanceerde zoekfilters

De zoekfunctie in Telegram is uitgebreid met filters waarmee je berichten snel kunt vinden. Je kunt nu resultaten specificeren op privéchats, groepen of kanalen. Bovendien kun je in andere zoekmenu’s recente downloads, gedeelde media en aanbevolen kanalen ontdekken.

Reacties op servicemeldingen

Servicemeldingen, zoals bij het ontvangen van een cadeau of het starten van een videochat, zijn nu interactiever. Gebruikers kunnen direct reageren, waardoor het eenvoudiger wordt om bijvoorbeeld een bedankje te sturen of nieuwe groepsleden te verwelkomen.

Verificatie door derde partijen

Om transparantie te vergroten, introduceert Telegram verificatie door externe dienstverleners. Deze kunnen extra verificatiezegels toekennen aan publieke figuren en organisaties. Dit draagt bij aan het bestrijden van oplichting en desinformatie, en biedt een nieuwe standaard in veiligheid op sociale platforms.

Aangepaste emoji voor chatmappen

Premium-gebruikers kunnen nu aangepaste emoji toevoegen aan de namen van hun chatmappen. Dit biedt mogelijkheden voor creatieve en minimalistische indelingen, met meer dan 30 exclusieve functies voor premium-abonnees.

QR-code scanner

De ingebouwde camera in de Telegram-app kan nu QR-codes scannen. Dit maakt het eenvoudiger om links direct te openen zonder van app te wisselen.

Winstgevend en onafhankelijk

Telegram heeft in 2025 een mijlpaal bereikt: het platform is winstgevend geworden dankzij premium-abonnementen, advertenties en Telegram-sterren. Dit succes stelt Telegram in staat om onafhankelijk te blijven en privacy centraal te blijven stellen, zo stellen de makers van de app zelf.