Nieuwe functies voor WhatsApp: party popper animatie en documentenscanner

Berichtendienst WhatsApp werkt aan een reeks nieuwe functies voor de chat-app. WhatsApp komt nu in het nieuws met een nieuwe functie waarmee je documenten kunt scannen. Daarnaast is er een nieuwe party popper animatie te vinden in WhatsApp.

WhatsApp krijgt nieuwe functies

WhatsApp blijft zijn gebruikers verrassen met handige updates. Recent zijn er twee functies toegevoegd die zowel het vieren van momenten als het delen van documenten eenvoudiger maken: een geanimeerde Party Popper-emoji en de mogelijkheid om documenten te scannen binnen de app.

Direct documenten scannen in WhatsApp

Een nieuwe functie in WhatsApp moet het mogelijk maken om direct een scan van een document te maken, en deze naar iemand door te sturen. De functie is geïntegreerd in het menu voor het delen van een document. Bij het scannen van een document kun je de kadering (marges) aanpassen en vervolgens het document delen met de ander. Het delen van een document kan in sommige situaties handiger zijn dan het sturen van een foto.

Deze functie is momenteel beschikbaar voor gebruikers die de nieuwste versie van WhatsApp voor iOS hebben gedownload. In de komende weken wordt de uitrol naar verwachting breder beschikbaar gesteld. Het is niet bekend hoe het gesteld staat met de Android-versie van WhatsApp.

Geanimeerde Party Popper emoji

Een andere verandering die aanstaande is voor WhatsApp, is de Party Popper emoji animatie die toegevoegd wordt .Voor degenen die feestelijke momenten willen vieren, is er een nieuwe toevoeging aan de reacties van WhatsApp: de Party Popper-emoji. Naast zijn vertrouwde plek in de emoji-kiezer is deze nu direct toegankelijk als een van de standaardreacties.

WhatsApp heeft deze emoji gecombineerd met een geanimeerd confetti-effect, wat zorgt voor een speewls effect in chats. Hoewel de Party Popper-emoji mogelijk tijdelijk in de reactielade blijft, zal het confetti-effect naar verwachting langer beschikbaar zijn, zodat gebruikers ook na de feestdagen van deze vrolijke animatie kunnen genieten. De functie werkt naadloos op verschillende platforms, waaronder iOS, Android, groepschats, individuele chats en kanalen.

Uitrol

De functies worden vanaf nu uitgerold voor WhatsApp.