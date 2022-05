WhatsApp rolt reacties met emoji uit; ook grotere groepen en bestanden

WhatsApp is vanavond gestart met het uitrollen van een nieuwe feature in de app. Vanaf nu is het mogelijk om reacties in WhatsApp te sturen. Hiermee wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een bericht van iemand ’te liken’. We leggen uit hoe het werkt.

WhatsApp reacties

De berichten over reacties in WhatsApp gaan al lange tijd rond, maar vanaf nu is het zover. In de afgelopen uren is WhatsApp begonnen met het breed uitrollen van de mogelijkheid om een reactie achter te laten. Op deze manier hoef je niet perse te reageren op iemand middels een tekstbericht of emoji, maar kun je dus gewoon voor een reactie kiezen.

Hoe werkt het precies? De werking van WhatsApp reacties is eigenlijk heel simpel. Houd een chat ingedrukt en vervolgens krijg je direct de verschillende emoticons te zien die je kunt kiezen voor je reactie. Hierbij zitten bijvoorbeeld het hartje, de duim omhoog, lachen, verbluft en verdrietig. In totaal gaat het om zes emoji’s die je kunt kiezen. Vooralsnog is het niet mogelijk om de emoticons zelf te kiezen en ook de volgorde kan niet aangepast worden, iets wat bij Telegram wel mogelijk is. Wanneer iemand een reactie achterlaat onder je bericht, krijg je hiervan een notificatie, zoals bij een nieuw bericht.

Andere nieuwe functies

Twee andere nieuwe functies zijn ook toegevoegd. Waar tot nu toe maximaal 256 mensen deel uit konden maken van een WhatsApp-groep, is dat aantal nu verhoogd naar 512, een verdubbeling dus. Een andere verbetering zien we terug bij het delen van bestanden. Waar deze limiet eerder op 100MB lag, is dat nu 2GB. Dit betekent dat je eindelijk ook grotere bestanden via WhatsApp met anderen kunt delen.

De vernieuwingen voor WhatsApp worden vanaf nu breed uitgerold. Het kan zijn dat sommige functies in de komende tijd pas voor iedereen geactiveerd worden.

