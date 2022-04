‘Binnenkort kun je WhatsApp op meerdere telefoons tegelijk gebruiken’

Sinds een tijdje heeft WhatsApp de mogelijkheid om de chat-app te gebruiken op meerdere apparaten tegelijk. Binnenkort moet het eindelijk mogelijk worden om WhatsApp op meerdere smartphones te gebruiken.

WhatsApp eindelijk op meerdere telefoons

Het wordt mogelijk om je WhatsApp-account (eindelijk) op meerdere smartphones te gebruiken. Het is een functie die al lange tijd verwacht wordt, maar tot dusver niet geïmplementeerd is. Wel is het mogelijk om tegelijkertijd WhatsApp op meerdere apparaten te gebruiken. maar smartphones tellen hier niet bij mee, en daarbij; de werking is nogal beperkt. Wel kun je WhatsApp Web en Desktop gebruiken zonder dat de telefoon hiermee in verbinding moet staan.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Wabetainfo is het binnenkort mogelijk om tegelijkertijd WhatsApp op meerdere toestellen te draaien. Dit nieuws komt naar voren uit screenshots. In het getoonde menu wordt duidelijk dat je een tweede apparaat kunt koppelen. Op het andere apparaat verschijnt een QR-code (net als bij Desktop en Web) die je met het hoofdapparaat kunt scannen.

Onduidelijk is wanneer WhatsApp deze functie definitief uitrolt.