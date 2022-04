WhatsApp’s nieuwste beta laat je zelf de app-taal kiezen

Een nieuwe bètaversie staat klaar voor WhatsApp. In de nieuwste versie wordt het mogelijk om de taal aan te passen. Hiermee loopt de berichtendienst voor op Android 13.

WhatsApp in andere taal

We schreven eerder al op DroidApp dat Google werkt aan een functie in Android 13, waarmee applicaties in een andere taal ingesteld kan worden. Wil je dat nu bij een app, dan moet je eigenlijk altijd de taal van de hele telefoon in een andere taal zetten. Maar wil je een enkele app in een andere taal, dan is dat tot nu toe niet mogelijk. Met de nieuwe Android-versie moet dit dus gaan veranderen.

Duidelijk is dat WhatsApp hier niet op gaat wachten. In de nieuwste bètaversie van de chat-app krijgen gebruikers de mogelijkheid om de taal van de applicatie aan te passen. Hiervoor hoef je dus niet op Android 13 te wachten, en kun je de taal direct aanpassen in WhatsApp. Hiervoor ga je in de nieuwe versie naar instellingen en zie je direct de optie om de taal te veranderen. De verwachting is dat WhatsApp de functie later naar iedere (Android-) gebruiker uitrolt.

