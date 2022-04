WhatsApp laat je berichten doorsturen naar maximaal één groep

WhatsApp wil de verspreiding van nepnieuws verder tegengaan. Om die reden worden verdere beperkingen opgelegd voor het doorsturen van berichten.

Doorsturen wordt verder beperkt

WhatsApp test nieuwe beperkingen voor het doorsturen van berichten via de chat-app. Nieuwe aanpassingen in de bètaversie van WhatsApp, maken het enkel mogelijk om een bericht maximaal één keer door te sturen naar een groep op WhatsApp. Op deze manier wil de berichtendienst de zogenaamde kettingberichten tegengaan. Zeker met corona worden veel berichten verspreid die gezien worden als nepnieuws en ook hackers maken van de gelegenheid gebruik om berichten door te sturen. Niet zelden had en heeft nepnieuws vergaande gevolgen.

In 2020 nam WhatsApp de beslissing dat een bericht naar maximaal één ander iemand doorgestuurd kon worden. In 2019 lag dit aantal nog op maximaal 5 chats. In de nieuwste bèta is het doorsturen van een ander doorgestuurd bericht, naar meer dan één groep tegelijkertijd ook niet meer mogelijk. Verwacht wordt dat in de komende weken de beperking naar iedereen uitgerold wordt.