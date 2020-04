WhatsApp laat je voortaan berichten maximaal 1x doorsturen

Interessant nieuws vanuit WhatsApp. De chat-app grijpt nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Berichten kunnen nog maar maximaal één keer gedeeld worden.

Berichten doorsturen WhatsApp

Er komt een nieuw limiet aan voor het doorsturen van chats via WhatsApp. De populaire berichtendienst wordt door heel veel mensen gebruikt. Daarbij worden ook berichten doorgestuurd. In de tijd van corona wordt de app ook veel gebruikt voor het doorsturen van nieuws, en daarbij ook het delen van nepnieuws.

Volgens WhatsApp is een nieuwe maatregel nodig om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Een bericht kon tot nu toe naar maximaal vijf anderen doorgestuurd worden. Dat limiet wordt vanaf nu verlaagd naar maximaal 1 persoon.

WhatsApp geeft de volgende reactie over de maatregel;

Zijn alle doorgestuurde berichten slecht? Natuurlijk niet. We weten dat veel gebruikers nuttige informatie doorsturen, en ook grappige video’s, memes of betekenisvolle bedenkingen of gebeden. In de afgelopen weken hebben mensen WhatsApp ook gebruikt om openbare steunbetuigingen te organiseren voor zorgpersoneel en hulpverleners. We hebben echter ook een aanzienlijke toename gezien in de hoeveelheid doorgestuurde berichten die gebruikers kunnen overrompelen en die bijdragen aan het verspreiden van desinformatie. We vinden het belangrijk om de verspreiding van dit soort berichten te verminderen zodat WhatsApp gebruikt wordt voor persoonlijke communicatie.

WhatsApp laat niet weten of de maatregel op een latere termijn weer teruggedraaid wordt. De wijziging wordt vanaf nu geactiveerd via een server-side update. Het kan dus even duren voordat iedereen naar maximaal één persoon een bericht door kan sturen. WhatsApp is reeds een samenwerking met de WHO gestart voor de fact-checking via WhatsApp over het coronavirus.