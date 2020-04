Deze 3 erg handige nieuwe functies komen naar WhatsApp

Er staat een aantal nieuwe functies voor WhatsApp in de startblokken. Gebruikers kunnen op termijn profiteren van drie erg handige toevoegingen voor de chat-app.

WhatsApp krijgt handige toevoegingen

Wabetainfo heeft ontdekt dat er nieuwe functies aan zitten te komen voor WhatsApp. De aanwijzingen zijn gevonden in de code van de nieuwste versie. Dit betekent dat de functies in ontwikkeling zijn, maar nog niet beschikbaar zijn voor het brede publiek.

Van de week werd wel bekend dat een bericht nog maar maximaal 1x doorgestuurd kan worden via WhatsApp.

Uitgebreide zoekfunctie

De zoekfunctie wordt uitgebreider, zo wordt duidelijk. In een beta-versie voor zowel iOS als voor Android is ontdekt dat je binnenkort kunt zoeken op specifieke namen van foto’s, video’s, gif’jes, links, audioberichten en documenten. Nu kun je enkel de zoekfunctie gebruiken voor het zoeken naar teksten, en die kunnen overal in terugkomen. Met de meer geavanceerde zoekfunctie moet je dus sneller je resultaten tevoorschijn kunnen toveren.

Beveiligen van back-up

WhatsApp lijkt meer opties aan te willen bieden voor de back-up functionaliteit. Begin maart werd duidelijk dat WhatsApp werkt aan een optie om Google Drive back-ups van je WhatsApp-geschiedenis te voorzien van een encryptie. Nu is er meer duidelijkheid over hoe dit eruit zal komen te zien.

Back-ups kunnen beveiligd worden met een wachtwoord. Eenmaal het wachtwoord ingevuld, krijg je toegang tot je back-up. Een wachtwoord moet bestaan uit minimaal acht karakters, zo wordt duidelijk. Wanneer je je wachtwoord bent vergeten, heb je pech. Deze wordt namelijk niet opgeslagen op de servers van Facebook of WhatsApp, dus als je je password niet meer weet, verlies je de mogelijkheid tot het herstellen van de chathistorie.

Download-opties

De derde functie die ontdekt is, heeft te maken met het automatisch downloaden van verschillende soorten content. Denk aan bestanden, foto’s, video’s en andere soort gegevens. Een welkome toevoeging is dat gebruikers binnenkort kunnen aangeven dat ‘frequent gedeelde afbeeldingen, video’s, documenten en audioberichten’ niet meer automatisch gedownload worden. Handig, want vooral in een groepsgesprek worden soms een hoop nutteloze plaatjes gedeeld. Zonde van je databundel!

Uitrol

Alle drie de functies zijn nog niet beschikbaar in WhatsApp. Het is niet bekend wanneer deze beschikbaar komt. Naar welke functionaliteit kijk jij het meest uit?