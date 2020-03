WhatsApp en WHO werken samen: alles over het Coronavirus via de app

WhatsApp en World Health Organization gaan samenwerken om informatie over het coronavirus te delen met gebruikers van de chat-app. Het gaat om statistieken, tips en meer.

Corona-nieuws via WhatsApp

Er gaan heel veel berichten rond over het coronavirus, dat ook wel COVID-19 wordt genoemd. Lang niet alle berichten zijn juist. WhatsApp en Facebook werken vanaf nu samen met de WHO, World Health Organization. Via de beroemde chat-app kunnen gebruikers op de hoogte blijven van het coronavirus. Je krijgt namelijk direct de belangrijkste informatie op je scherm.

Je kunt bijvoorbeeld de statistieken van het coronavirus opvragen, lezen hoe je jezelf kunt beschermen, wat de belangrijkste feiten en juist fabels zijn, net als reisadviezen, nieuws en veelgestelde vragen. Uiteraard geeft de WHO via WhatsApp je ook de symptomen van het coronavirus. Alle informatie is wel in het Engels, maar je kunt de informatie van WHO wel gewoon in Nederland opvragen.

Hoe kun je je aanmelden? Je hoeft hiervoor alleen maar ‘hi’ te sturen naar het telefoonnummer van de WHO. Heb je WhatsApp geïnstalleerd, dan kun je direct beginnen via deze link. Hiermee wordt WhatsApp automatisch geopend en kun je het bericht direct verzenden. Je krijgt vervolgens een overzicht met wat je met de dienst kunt doen. Er zijn geen kosten aan verbonden en je krijgt alleen een bericht terug als je zelf wat stuurt.