WhatsApp werkt aan nieuwe functie: groepsuitnodigingen via QR-code

Groepsgesprekken in WhatsApp; je houdt ervan of je hebt er liever niets mee te maken. Ze worden op grote schaal gebruikt, waarbij de één nog boeiender dan de ander. Nu wordt door WhatsApp gewerkt aan een nieuwe functie; QR-codes voor groepsuitnodigingen.

WhatsApp groepen met QR-code

WhatsApp heeft de smaak, met het ontwikkelen van nieuwe features te pakken. Van de week begon dat met de daadwerkelijke uitrol van het donkere thema in WhatsApp. Binnenkort kunnen we een andere nieuwe functie verwachten. In de beta-versie zijn in de code van het installatiebestand aanwijzingen gevonden voor het deelnemen aan een groeps-app via een QR-code.

Het is al langere tijd mogelijk om mogelijk om een groep te delen met anderen zodat zij zich kunnen aanmelden. Hiervoor kunnen groepsbeheerders een link maken en deze delen. Houd er daarbij wel rekening mee dat ook Google deze kan indexeren. Een QR-code moet het deelnemen aan een groeps-app makkelijker maken. De ander kan namelijk vanuit WhatsApp direct de QR-code scannen en deelnemen aan de groep.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de functie. Om deze reden is de QR-code functie in WhatsApp nog niet beschikbaar. Het is niet bekend wanneer de functionaliteit wel uitgerold wordt naar de app van de chatdienst.