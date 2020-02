WhatsApp werkt aan donker thema voor WhatsApp Desktop en Web

De Desktop- en Web-app krijgen in navolging van de beta-versie voor Android ook de beschikking over een donker thema. We zien nu screenshots van hoe het eruit zal gaan zien.

WhatsApp Web en Desktop in het donker

Een groot aantal populaire applicaties zijn reeds voorzien van een donker thema. WhatsApp is daar officieel nog geen onderdeel van, maar met de laatste beta-versies heeft de Android-app al wel een donker thema dat gebruikt kan worden.

WhatsApp wil deze ontwikkeling nu doortrekken naar de computer-versies van de chat-app. Hierbij gaat het om WhatsApp Web en WhatsApp Desktop waarvoor het donkere thema in ontwikkeling is. Er zijn nu screenshots opgedoken van hoe de feature er op de computer uit zal komen te zien.

Het is niet bekend wanneer WhatsApp het donkere thema uitrolt naar de gebruikers. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het thema.