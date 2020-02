Google neemt (privé) groepsgesprekken WhatsApp op in zoekmachine

Opvallend nieuws over WhatsApp. Uit research blijkt dat Google WhatsApp groepsgesprekken indexeert en dus buitenstaanders toegang kan geven tot content uit die chats.

WhatsApp-gesprekken in Google

Uit research blijkt dat Google de links naar WhatsApp-uitnodigingen opneemt in de zoekmachine. Het gaat hierbij om uitnodigingslinks die vanuit WhatsApp gedeeld kunnen worden met anderen om hen bijvoorbeeld uit te nodigen voor een groepsgesprek. Hierbij gaat het ook om privé chatgesprekken die in Google terug te vinden zijn.

Privégroepen werden in Google gevonden met behulp van wat specifieke trefwoorden. Hiertussen zaten ook groepsgesprekken die een verband hebben met de Verenigde Naties. Door lid te worden van een groep, wat kan met zo’n link, kregen de onderzoekers toegang tot de namen en telefoonnummers van andere deelnemers van de groepen. Gesprekken zijn alleen terug te vinden in Google als de link op een openbare plaats door een beheerder van een groepsgesprek is gedeeld.

Deze URL is uniek en kan door de beheerder bij vermoedelijk misbruik ingetrokken en veranderd worden, maar de oude link wordt niet geheel offline gehaald door WhatsApp. Groepsgesprekken kunnen vrij eenvoudig worden opgedoken door te zoeken naar ‘chat.whatsapp.com’ gevolgd door informatie over die groep.

WhatsApp heeft gereageerd dat inderdaad deze informatie inzichtelijk kan zijn voor diensten als Google. Het gaat dan om links welke publiekelijk zijn gedeeld, bijvoorbeeld via social media als Facebook. Hierdoor is het ook af te raden om dergelijke links te delen op andere platformen.