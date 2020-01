WhatsApp: laatste beta brengt eindelijk donker thema (+ APK)

We hebben er heel lang op moeten wachten, maar eindelijk is hij er: het donkere thema in WhatsApp. Vanaf nu kun je de de donkere modus gebruiken in de chat-app. We laten je ook zien, hoe dat eruit ziet.

WhatsApp beta donker thema

In 2018 doken de eerste signalen op over de komst van een donker thema in WhatsApp. In 2019 hebben we nog vaker gehoord over de nieuwe kleurkeuze en vandaag is het eindelijk zover. Het donkere thema is beschikbaar in WhatsApp, als eerst in de beta-versie van de chat-app. Dit betekent dat je vanaf versie WhatsApp 2.20.13 kunt kiezen uit twee kleur-opties; licht en donker.

Voor de AMOLED-gebruikers, het is geen volledig ‘blackout’ theme, maar een modus die ervoor zorgt dat de app prettiger te gebruiken is in de nacht. Daarbij kun je in WhatsApp ook aangeven dat de systeemstandaard gekozen moet worden, waarbij automatisch de instelling van de rest van de telefoon overgenomen wordt.

Zo op het eerst gezicht lijken alle elementen in de beta-versie in de donkere modus beschikbaar te zijn. Eventuele foutjes zullen in de komende versie worden opgepoetst, waarna de update later als definitieve versie voor iedereen via de Google Play Store wordt uitgerold.

Donker thema instellen

Je kunt het donkere thema eenvoudig zelf instellen als je versie 2.20.13 gebruikt. Ga hiervoor in WhatsApp naar Instellingen > Chats > Thema. Daar kies je voor het donkere thema.

Beta downloaden

De beta-versie van WhatsApp is vanaf nu beschikbaar via het beta-programma. Ben je geen beta-gebruiker, dan kun je hier de APK downloaden. Deze overschrijft je huidige WhatsApp-versie, en je krijgt gewoon de normale updates weer aangeboden via de Google Play Store als er nieuwe updates verschijnen. Berichten worden niet verwijderd bij het updaten, maar een back-up maken kan nooit kwaad.

Het is nog niet bekend wanneer het donkere thema naar de definitieve versie van WhatsApp komt, maar voorlopig kun je je vermaken met de beta-versie waarin deze beschikbaar is.