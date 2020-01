Nederlandse Google Assistent kan nu WhatsApp-berichten oplezen: zo werkt het

Google heeft stilletjes een nieuwe functie geïntroduceerd voor de Nederlandstalige Google Assistent. Vanaf nu kan het je appjes voorlezen, wat handig kan zijn als je onderweg bent.

Oké Google, lees mijn appjes voor

Wanneer je onderweg bent en toch ziet dat er berichtjes binnenkomen via bijvoorbeeld WhatsApp, dan ben je misschien wel geneigd om deze te lezen. Google biedt nu in de Google Assistent een veiligere optie aan; het voorlezen van je berichten. De functionaliteit werkt al sinds een aantal maanden in de Engelstalige assistent, maar nu dus ook in Nederland.

De Nederlandse Google Assistent kan je berichten voorlezen die binnenkomen via WhatsApp, sms en verschillende andere chat-apps. De functionaliteit werkt niet alleen in Nederland, maar ook in België. Wanneer er nieuwe berichten zijn, roep je ‘Oké Google, lees mijn appjes voor’. Vervolgens worden de nieuwe, ongelezen berichten opgelezen, en ook de emoji worden omschreven. Desgewenst kan de Google Assistent ook voor je terug antwoorden, met een maximum van 350 karakters. Tevens kwamen we tot de ontdekking dat je kunt zeggen ‘Lees het appje van (naam) voor’ om van iemand specifiek een ongelezen bericht te antwoorden.

WhatsApp

Overigens is het al langer mogelijk om via de Google Assistent op je smartphone een spraakopdracht te geven om gebruik te maken van WhatsApp. Zo kun je zeggen, stuur een WhatsApp-bericht naar (naam), bel (naam) via WhatsApp of WhatsApp video met (naam).

Wil je nog meer uit je Google Assistent halen, bekijk dan hier het toffe overzicht met Google Assistent commando’s. Wil je juist meer uit WhatsApp halen, lees dan ons uitgebreide artikel met 50 WhatsApp tips.