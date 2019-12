Google Assistent: realtime-vertaalfunctie wordt vanaf nu uitgerold

De Google Assistent wordt vanaf nu uitgerold met een realtime-vertaalfunctie. De functionaliteit werkt ook in de Nederlandse taal, samen met nog 43 talen.

Vertaalfunctie in Google Assistent

Voor ieder Android-toestel wordt de Google Assistent uitgebreid met een realtime vertaalfunctie. Hiermee kun je gesprekken in 44 talen direct vertalen in een eigen gekozen taal. Het voeren van een gesprek wordt op deze manier een stuk makkelijker gemaakt.

Het voordeel van de realtime vertaalfunctie is dat er niet om-en-om gesproken hoeft te worden; de Google Assistent herkent zelf welke taal wordt gesproken en past de vertaling hier op aan. De vertaling wordt niet alleen getoond, maar desgewenst ook opgelezen, zodat het voeren van een gesprek nog beter gemaakt wordt.

Wanneer je het commando ‘OK Google, wees mijn Engelse vertaler’ wordt gegeven, vertaalt Google Assistent het gesprek tussen de Nederlandse en Engelse taal. Je kunt naast Engels nog tientallen talen gebruiken voor de realtime vertaling. Het werkt bijvoorbeeld ook met Duits, Zweeds, Spaans en vele andere talen. Je kunt gemakkelijk de tolk starten met het eerdergenoemde commando of met ‘OK Google, wees mijn tolk’. In sommige gevallen geeft Google nog wat suggesties voor antwoorden/reacties.

De functie was eerder voor een beperkt aantal toestellen beschikbaar, maar nu dus voor elk toestel met een recente versie van Android. We hebben de functie op de redactie getest, en het werkt aardig goed, al heeft de assistent soms wat moeite met de verstaanbaarheid. We kennen de functie al een beetje uit Google Translate, maar deze functie is verder verbeterd en dankzij de integratie in Google Assistent sneller bereikbaar.