Google Play Store stopt met meldingen na updaten en installeren van apps

Er is een kleine wijziging doorgevoerd in de app van de Google Play Store. Na het updaten en installeren van een app verdwijnt de notificatie die je eerder nog kreeg te zien.

Einde notificaties Play Store

In de Google Play Store heb je een grote hoeveelheid keuze aan apps. Ook de updates voor de reeds geïnstalleerde apps vind je natuurlijk terug in de Google Play Store en juist daarin heeft Google een kleine wijziging doorgevoerd.

Wanneer een app geüpdatet is, kreeg je hier eerder nog een notificatie van, waarbij de melding verscheen dat een applicatie bijgewerkt was. Dat is nu niet meer het geval. Een app wordt gewoon geüpdatet (handmatig of automatisch, net wat je hebt ingesteld) en daarmee is het klaar. Eerder leek het er nog op dat het een bug was, maar inmiddels heeft Google bevestigd dat het een nieuwe ‘feature’ is.

Vermoedelijk heeft Google dit gedaan om overbodige meldingen de kop in te drukken. Bij nieuwe app-installaties wordt eveneens geen melding meer getoond, zo blijkt uit testen van DroidApp. De nieuw geïnstalleerde app verschijnt dan alleen in het menu met je apps. Alleen tijdens het downloaden van een app krijg je nog een notificatie te zien.