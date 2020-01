Google kondigt hoop nieuwe functies aan voor Google Assistent in 2020

In 2020 zal Google de Assistent voorzien van een reeks nieuwe functies. Gebruikers krijgen een voorleesmodus, veel nieuwe functies voor Smart Displays en nog veel meer. De functies komen dit jaar, in 2020, beschikbaar in de Google Assistent.

Google Assistent met nieuwe 2020-functies

Google zal in 2020 nieuwe functionaliteit toevoegen aan de Google Assistent. Dit heeft het bedrijf bekend gemaakt tijdens de CES in Las Vegas. Het moet makkelijker worden om de configuratie van nieuwe apparaten die zijn aangesloten met een smart display in te stellen.

Daarbij heeft Google een nieuwe functie genaamd ‘Geplande acties’. Hiermee kun je een ander smart-apparaat op een zelfgekozen tijdstip in- of uitschakelen, of deze starten of stoppen. Denk bijvoorbeeld aan het commando ‘Ok Google, zet het koffiezetapparaat om 06:00 uur ’s ochtends aan’. Een andere nieuwe functie is de aanwezigheid van de digitale post-it, waarbij gezinsleden een kladpapiertje als notitie op het scherm van de smart display kunnen ‘plakken’.

Google Assistent zal ook beschikken over een verbeterde voice-engine waarbij het niveau opgekrikt moet worden. Op een natuurlijke manier moeten langere teksten gelezen worden, zodat je bijvoorbeeld kunt luisteren naar webspagina’s of artikelen. Tevens wil Google meer privacy-opties uitrollen naar de Assistent met bijvoorbeeld verschillende spraakcommando’s. De werking daarvan vind je hieronder.

Onbekend is wanneer Google de nieuwe functies wil uitrollen. Er wordt gesproken over ‘later dit jaar’. Google maakte ook bekend dat de Assistent inmiddels op meer dan een half miljard apparaten gebruikt wordt.