Google ontzegt Xiaomi toegang tot Assistent; Nest Hub toont beelden van andere gebruikers

De Xiaomi Mijia camera is één van de vele slimme beveiligingscamera’s. Een gebruiker meldt dat bij het bekijken van de videobeelden niet de eigen video te zien kreeg, maar de beelden van een ander. Google heeft direct maatregelen genomen.



Beveiligingsprobleem bij camera van Xiaomi

Een verontrustend rapport van een gebruiker van de slimme beveiligingscamera van Xiaomi. Net als andere slimme beveiligingscamera’s worden ook bij de Xiaomi Mijia camera de beelden in de cloud opgeslagen. Op Reddit meldt gebruiker Dio-V dat hij de beelden van een andere gebruiker kreeg te zien, die hij niet herkent. Het gaat om beelden die van de Xiaomi-dienst op de Google Nest Hub getoond worden.

De gebruiker stelt dat hij hij de 1080p Smart IP-beveiligingscamera via AlieExpress nieuw heeft gekocht. Ook de Nest Hub is nieuw aangeschaft. Te zien is dat een stilstaand beeld van een andere beveiligingscamera op het scherm verschijnt. Het is een willekeurig beeld, welke soms beschadigd zijn en/of in zwart-wit. Deze beelden zijn in verschillende gevallen ook voorzien van andere tijdstempels, wat aangeeft dat het om een andere tijdzone gaat.

Androidpolice meldt dat Google inmiddels ook op de zaak heeft gereageerd. Het bedrijf stelt dat het op de hoogte is van het probleem, en contact heeft opgenomen met Xiaomi. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar tot die tijd is de Xiaomi-integratie op de apparaten van Google uitgeschakeld. De melder op Reddit bevestigt dat de camera niet meer werkt op zijn Nest Hub.