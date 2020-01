‘Facebook veegt reclame-plannen voor WhatsApp van tafel’

Een opvallende stap van Facebook, de eigenaar van WhatsApp. In de berichtendienst gaan we naar verluidt toch geen reclame meer zien. Het plan daarvoor is van tafel geveegd.

Geen reclame in WhatsApp

In de afgelopen tijd heeft Facebook verschillende testen uitgevoerd met reclame in WhatsApp. Een risicovolle stap, want er zijn bekende chat-apps zonder reclame en dat kan WhatsApp zomaar eens gebruikers kosten, denk bijvoorbeeld aan Telegram. Nu lijkt Facebook in zijn geheel af te zien van advertenties in de berichtendienst.

In plaats van advertenties voor te schotelen aan gebruikers, wil Facebook nu geld verdienen door diensten aan te bieden aan bedrijven. Eerder was het plan om reclames te plaatsen in WhatsApp Status, de tegenhanger van Instagram Stories.

Volgens Wall Street Journal is een van de redenen dat gebruikers, bij het tonen van reclame, eerst op de hoogte gebracht moeten worden middels een melding. WhatsApp zou vermoedelijk onzeker zijn over de gevolgen van deze verplichte melding. Facebook zelf heeft nog niet gereageerd op het bericht.