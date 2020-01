Waarschuwing: Facebook-account wordt gehackt voor oplichting via WhatsApp

WhatsApp heeft last van een nieuwe hack, waar door oplichters misbruik van wordt gemaakt. Op een slinkse manier kunnen accounts overgenomen worden. Er zijn al meerdere gevallen bekend van deze manier van fraude via WhatsApp.

WhatsApp-hack

De Fraudehelpdesk maakt melding van een nieuwe manier van fraude via WhatsApp. Het ging als volgt; de oplichters hacken eerst het Facebook-account van het slachtoffer om daartoe toegang te krijgen. Wanneer dat is gelukt, plaatsen ze een statusupdate waarbij een bericht geplaatst wordt dat diegene een nieuw telefoonnummer heeft. Volgens de statusupdate zou er wat mis zijn gegaan met het overzetten van contacten naar een nieuwe telefoon, en werd er gevraagd het nieuwe nummer op te slaan.

Vervolgens gaan de fraudeurs met het nummer vrienden en familie van het slachtoffer benaderen. Omdat er dringend geld nodig is, wordt gevraagd om geld over te maken naar hem of haar. Volgens Fraudehelpdesk zijn er de laatste tijd veel meldingen binnengekomen over deze nieuwe manier van frauderen.

Het is raadzaam, als gevraagd wordt om geld over te maken, eerst telefonisch contact op te nemen met diegene, zodat je kunt controleren of het wel echt om degene gaat die je heeft benaderd. Ben je ook slachtoffer van deze hack, dan is het aan te raden zo snel mogelijk op Facebook te melden dat je account gehackt is en dat je telefoonnummer niet is veranderd. Daarbij is het verstandig direct het wachtwoord van je Facebook-account te veranderen.