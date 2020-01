Opgelet: WhatsApp ondersteunt deze toestellen niet meer in 2020

WhatsApp beëindigt in 2020 voor een aantal smartphones de ondersteuning. Het gaat voornamelijk om oudere toestellen met een verouderde versie van iOS of Android.

Geen WhatsApp in 2020

Gebruikers van sommige toestellen kunnen in het nieuwe jaar geen gebruik meer maken van WhatsApp. Het gaat vermoedelijk om een heel klein deel van de WhatsApp-gebruikers, maar daarom niet minder belangrijk. Omdat het aantal gebruikers met de desbetreffende toestellen erg weinig is, en de techniek al verouderd is, is het voor WhatsApp niet langer meer rendabel de toestellen te ondersteunen.

Vanaf 1 februari 2020 zullen iOS-apparaten met iOS 8 niet meer optimaal gebruik kunnen maken van WhatsApp. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de iPhone 4. Hetzelfde geldt voor Android 2.3.7 Gingerbread waarvoor de ondersteuning gestaakt wordt. Onder andere de LG Optimus 3D, Sony Xperia U, Sony Xperia S, Xperia P, Sola, Ho en Advance worden hierdoor getroffen.

Overigens geldt voor de bezitters van een Windows Phone-toestel dat zij na 31 december 2019 helemaal de chat-app niet meer kunnen gebruiken. Voor de iOS 8 en Android 2.3.7 toestellen geldt dat vanaf februari de stabiliteit en mogelijkheden niet meer gegarandeerd kunnen worden. WhatsApp benadrukt dat het wel blijft werken, maar het is niet meer mogelijk om nieuwe accounts aan te maken of om opnieuw in te loggen. Daarbij zullen in de toekomst steeds meer functies niet meer werken.