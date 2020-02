WhatsApp behaalt nieuwe mijlpaal: 2 miljard gebruikers

Een nieuwe mijlpaal voor chat-app WhatsApp. De chatdienst wordt over de hele wereld gebruikt, en inmiddels wordt een nieuw record gebroken.

Twee miljard gebruikers

Chatdienst WhatsApp is nog altijd de meest populaire berichtendienst. Inmiddels behoort het toe aan Facebook en is het in de afgelopen jaren voorzien van een hoop nieuwe functies. Het begon met het sturen van berichten, maar denk ook aan groepsgesprekken, videobellen, end-to-end encryptie en nog veel meer.

WhatsApp telt inmiddels meer dan twee miljard gebruikers, zo laat WhatsApp weten. In 2014 stond de teller van het aantal gebruikers nog rond de 500 miljoen. Dit was hetzelfde jaar als waarin WhatsApp werd overgenomen door Facebook. De grens van 1 miljard gebruikers werd in februari 2016 bereikt.

