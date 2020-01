Huawei P30 (Pro)-gebruikers klagen over problemen met WhatsApp

De Huawei P30 (Pro) en WhatsApp zijn sinds enige tijd geen goede combinatie. Vooral bij het delen van foto’s zorgt dit voor problemen, zo blijkt uit een inventarisatie van DroidApp.

P30 Pro problemen met WhatsApp

Uit research van DroidApp blijkt dat een groot aantal bezitters van de Huawei P30 Pro problemen ondervindt met het versturen van afbeeldingen via WhatsApp. De onlangs uitgebrachte beveiligingsupdate voor de smartphone brengt daarin geen verschil. Het is niet helemaal duidelijk waar de oorzaak van de problemen ligt, maar punt is wel dat andere Huawei-toestellen er geen last van lijken te hebben.

Het probleem heeft betrekking op het versturen van foto’s. Vaak gaat het een hele tijd goed, maar eenmaal in de problemen, blijven deze met regelmaat terugkomen. Ook op de redactie merken we deze problemen in veelvoud op onze Huawei P30 Pro.

Wanneer je een foto wilt versturen uit de galerij-app of direct vanuit WhatsApp zelf, gebeurt het vaak dat de chat-applicatie blijft hangen. Het lijkt dan alsof de telefoon de afbeelding inlaadt, maar dat gebeurt niet. Vervolgens probeer je terug te gaan, en loopt de hele app vast. Een stap teruggaan is er dan ook niet bij. Je zou denken dat het beëindigen van de app via het multitaskvenster oplossing biedt, maar ook dat levert geen resultaat op.

De afbeelding blijft hangen, en vervolgens WhatsApp ook

Oplossing

Het enige dat lijkt te helpen is in de Huawei P30 Pro naar Instellingen > Apps > Apps > WhatsApp te gaan en daar te kiezen voor ‘nu stoppen’. Vervolgens lukt het dan enige tijd wel weer om foto’s of video’s te sturen naar iemand, totdat het probleem weer van vooraf aan begint.

We hadden de hoop, samen met een groep gebruikers, dat het probleem na de onlangs uitgebrachte update verholpen zou zijn, maar helaas is dit niet het geval. Het probleem speelt al wekenlang. We hebben de vraag/melding uitgezet bij Huawei Nederland. Zodra we hier reactie op hebben, laten we je dit uiteraard via dit bericht weten.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 639,00 euro