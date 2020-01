Huawei en TomTom slaan handen ineen: kaartendienst op Huawei-toestellen

TomTom en Huawei gaan samenwerken om te werken aan een alternatief voor Google Maps op Huawei-toestellen. Door de Amerikaanse sancties moet Huawei zoeken naar alternatieven voor Google-diensten en nu lijkt het Nederlandse TomTom de beste kaarten te hebben.

TomTom en Huawei

Tegenover de Telegraaf heeft TomTom bevestigd dat het samen gaat werken met Huawei. Google-diensten zijn op nieuwe Huawei-smartphones niet meer te vinden door de Amerikaanse sancties. Volgens de Amerikanen zou Huawei zich schuldig maken aan spionage, al is daar nooit bewijs voor gevonden. Alles heeft te maken met de handelsoorlog waarbij de VS bang is voor grote concurrentie uit China, zo is de gedachte. Het gevolg is dat Google-diensten niet meegeleverd kunnen worden op nieuwe Huawei-toestellen. Denk aan de Gmail-app, Play Store en Maps.

Op dit moment vind je op eerdere uitgebrachte Huawei’s nog gewoon Google Maps, dat blijft zo. Maar voor nieuwe toestellen verandert er wel iets.

Map Kit is de eigen kaartendienst van Huawei, en naar verwachting gaat TomTom zorgen voor het aanleveren van kaarten. Het is ook mogelijk dat TomTom zorgt voor bijvoorbeeld de weergave van verkeersinformatie zoals de drukte op de weg. Details en aanvullende informatie is niet gedeeld door TomTom, ze geven alleen de bevestiging. Daardoor moeten we nog even afwachten wat de deal precies inhoudt. Huawei’s Map Kit maakt deel uit van Huawei Mobile Services en moet te vinden zijn op nieuwe Huawei-toestellen.

De Huawei Mate 30-serie is de eerste reeks zonder Google-diensten. We verwachten ook de Huawei P40-serie in maart, en deze zullen ook geleverd worden met de eigen Huawei services. Mogelijk zien we dan ook de definitieve navigatiedienst van Huawei en TomTom.

Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 639,00 euro