Huawei verkoopt wederom recordaantal smartphones: 240 miljoen

Huawei heeft bekend gemaakt dat het opnieuw een recordaantal smartphones heeft verkocht. De teller in 2019 staat op 240 miljoen, flink meer dan het aantal verkochte devices in 2018.

240 miljoen Huawei-smartphones

Huawei heeft een rapport de deur uitgestuurd waaruit blijkt dat Huawei over het hele jaar 2019 een recordaantal smartphones heeft verkocht. De telefoonfabrikant ziet de teller van het aantal verkochte toestellen staan op 240 miljoen. Dit is een nieuw record, want vorig jaar stond de teller op 200 miljoen. De omzet over het afgelopen jaar is ten opzichte van vorig jaar met 18 procent gestegen.

Toch ziet de Chinese fabrikant de toekomst (met name volgend jaar) niet heel rooskleurig in. Dit heeft alles te maken met de Amerikaanse sancties, waarbij bedrijven in Amerika geen handel mogen drijven met Huawei. Volgens het rapport is ‘overleven’ topprioriteit. Het merk heeft het over externe omstandigheden en zegt dat de Amerikaanse regering doorgaat met het onderdrukken van de ontwikkeling van vooruitstrevende technologie.

Huawei heeft niet bekend gemaakt welk toestel het meest populair was het afgelopen jaar. Echter heeft Huawei zeer goede zaken gedaan met de P30-serie. En terecht, de smartphone is een erg goed toestel, welke gewoon zijn updates krijgt. De sancties gelden namelijk voor nieuw uit te brengen toestellen. In het komende jaar wil Huawei volop inzetten op de eigen Huawei Mobile Services.

