Huawei verkoopt 105 miljoen smartphones in eerste helft 2020

De afgelopen maanden waren (en zijn) lastig voor Huawei. Het bedrijf heeft nu de balans opgemaakt met de verkopen van smartphones over de eerste helft van 2020.

105 miljoen smartphones

Huawei heeft bekend gemaakt dat de fabrikant in de eerste helft van 2020 minder smartphones heeft verkocht dan een jaar eerder. Over de eerste zes maanden van dit jaar heeft Huawei 105 miljoen smartphones verkocht.

De vraag naar Huawei-producten is gezien de Amerikaanse sancties flink ingestort. Echter loopt de verkoop in het eigen land, China, nog wel altijd goed. Wel wordt verwacht dat hier in de komende tijd nog verandering in kan komen, omdat verschillende Amerikaanse bedrijven niet meer samen mogen werken met Huawei, bijvoorbeeld voor het werken aan chipsets.

Het doel van Huawei is om dit jaar 200 miljoen smartphones te verkopen. Als de tweede helft net zo is als de eerste helft, dan zal dat dus wel goed komen. Daarnaast zijn het alsnog nette cijfers, gezien de coronacrisis en dus de Amerikaanse sancties. Deze sancties zijn vorig jaar mei opgelegd omdat Huawei zich schuldig zou maken aan spionage. Bewijs is hier echter nooit voor gevonden.